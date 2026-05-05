به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در حاشیه همایش کسب و کار در بحران، در جمع خبرنگاران گفت: ما ابتدا باید این را بپذیریم که در این جنگ نابرابر، هم ما به دشمن آسیب زدیم و هم خودمان هزینه پرداخت کردیم. دشمن به هیچکدام از اهدافش نرسید؛ نه تغییر نقشه ایران، نه تغییر رژیم، نه اشغال و نه تسلیم ما. اما یک بخشی که ما در این تقابل هزینه دادیم، بخش انرژی بود.
وی عنوان کرد: با آسیب به تأسیسات انرژی و تشدید ناترازی، دشمن به برخی از تأسیسات تولید گاز و فرآوردههای نفتی ما ضربه زد اما خوشبختانه نیروهای مسلح ما چنان بازدارنده عمل کردند که دشمن نتوانست ضرباتش را ادامه دهد و از پلههای بعدی برنامه خود عقبنشینی کرد.
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار کرد: با این حال، به همان اندازه که ضربه خوردیم، مشکل ناترازی انرژی مان هم بیشتر شد؛ ناترازی ای که ریشه در سالها سیاستگذاری ناکارآمد در حوزه مصرف انرژی دارد. قبل از جنگ هم ناترازی داشتیم و همان زمان به مردم گفتیم که در بخش گاز و بنزین ناترازی جدی وجود دارد؛ چون بیشتر برق ما هم با گاز تولید میشود، در بخش برق هم با کسری مواجه بودیم و مردم قطعیهایی را شاهد بودند.
سقاب اصفهانی تأکید کرد: امسال سختتر خواهد بود. امسال چون برخی از ظرفیتهای تولید انرژی آسیب دیده، قطعاً شرایط سختتر میشود؛ نه به این معنا که ظرفیت تولید کاملاً از بین رفته باشد بلکه آسیب ها قابل بازیابی است، اما به سرمایه زیادی نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: ما اگر منفعل برخورد کنیم، باید منتظر باشیم ساعات قطعی برق بیشتر شود و صنایع با تعطیلی سنگینتری مواجه شوند اما دولت طراحیهایی انجام داده است. با وزیر نفت، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد جلساتی داشتهایم و کارگروهی برای این موضوع تشکیل شده است. تلاش ما این است که طراحی، از جنس طراحی اجتماعی باشد؛ یعنی با مردم گفتگو کنیم، میزان ناترازی و خسارت را توضیح بدهیم، راههای برونرفت را بگوییم و با همکاری مردم به یک تصمیم مشترک برسیم. نمیخواهیم کسی را سورپرایز کنیم یا رفتار غافلگیرکننده داشته باشیم.
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی بیان کرد: تولید جواب نمیدهد، مصرف باید تغییر کند. برای رفع این مشکل در بخش تولید، تقریباً راهکار کوتاهمدتی نداریم. تولید هم زمان میبرد و هم منابع مالی. پس ناگزیر باید سیاست را به سمت مصرف بیاوریم. یا میتوانیم دستوری عمل کنیم و بگوییم ساعاتی قطع میکنیم، یا میتوانیم یک نظام انگیزشی طراحی کنیم. یعنی با مردم صحبت کنیم، نمودار واقعی مصرف را به آنها نشان بدهیم و بگوییم هر چقدر کمتر مصرف کنید، در منافع صرفهجویی شریک میشوید.
سقاب اصفهانی اضافه کرد: به دلیل ناترازی تجاری کشور، دیگر امکان واردات گسترده بنزین مثل قبل وجود ندارد. ما در مصرف گاز و در مصرف سوخت مایع مشکل داریم، همچنین در مصرف بنزین مشکل داریم. اما این مشکلات لاینحل نیستند. راه حل، کاهش مصرف است، نه افزایش تولید.
وی در تشریح پیشنهادات موجود خاطرنشان کرد: ما میتوانیم سهمیه مشخصی برای مصرف انرژی در اختیار مردم قرار بدهیم و به آنها بگوییم برنامهریزی کنند، حتی اگر مردم پذیرفتند بیشتر از سهمیه خود صرفهجویی کنند حاضریم منافع آن صرفهجویی را با آنها شریک شویم. نمیشود مثل پارسال مصرف کنیم و هیچ تغییری ندهیم. این تصور که مثل سال قبل بنزین مصرف کنیم و هیچ اتفاقی نیفتد، واقع بینانه نیست.
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در ادامه تاکید کرد: آقای پزشکیان تأکید دارند که باید انرژی خورشیدی را توسعه بدهیم. دولتهای قبلی این کار را نکردهاند، اما ما تلاش میکنیم. خواهش میکنم یک بار برای همیشه قبول کنیم که نمیتوانیم این همه مصرف کنیم، چه با واردات باشد چه با تولید داخلی. باید هم تولید را افزایش دهیم و هم مصرف را کاهش دهیم. منظورم فقط مردم نیستند. صنعت، کشاورزی، خدمات، دولت، شهرداریها؛ همه مصرفکننده هستند. همه باید کمک کنیم مصرف انرژی را کاهش دهیم.
سقاب اصفهانی با بیان اینکه نقش دولت، ایجاد رغبت است، گفت: دولت باید سیاستهایی اجرا کند که مردم بدون اجبار و از روی رغبت، مصرف را کاهش بدهند. بحث قیمت انرژی کمی پیچیدهتر است. دولت در حال بررسی است. اگر به نتیجه برسیم، حتماً به مردم خواهیم گفت.
