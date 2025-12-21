به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور عباس کدخدایی، هادی طحان نظیف و سید بهزاد پورسید، از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و همچنین اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان به منظور بررسی کلیات اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه ابتدا اسماعیل سقاب اصفهانی توضیحاتی درباره مقدمات تصویب اساسنامه و برنامه‌های مدنظر سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ارائه کرد و در ادامه به سوالات اعضای حقوقدان شورای نگهبان و پژوهشگران حاضر در جلسه درباره کلیات اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی پاسخ داد و حاضران از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصول قانون اساسی نسبت به این اساسنامه اظهارنظر کردند.

شایان ذکر است، نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.