پیام نوروزی ۱۴۰۵ نقشه راه پیشرفت و انسجام ملی را ترسیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی با عنوان «ترکیب الهام معنوی و حرکت ملی به سوی پیشرفت: تحلیل محتوای پیام نوروزی ۱۴۰۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی»، نوشت: پیام نوروزی سال ۱۴۰۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)، تصویری جامع و الهامبخش از رویکردهای کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست داخلی و خارجی ارائه میکند؛ پیامی که بر محورهایی چون وحدت ملی، مقاومت، توسعه و پیشرفت پایدار استوار است.
این پیام در شرایطی صادر می شود که کشور با مجموعهای از تحولات و چالشهای منطقهای و میدانی مواجه است و همزمان با آغاز دورهای تازه در رهبری سیاسی کشور، نشانههایی از *تحول در ادبیات حکمرانی و شیوه ارتباط با جامعه* را به نمایش می گذارد.
آغاز پیام با تبریک نوروز و تقارن آن با ایام متبرک مذهبی، همراه با گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و مرزبانان کشور، فضایی سرشار از احترام به ارزشهای معنوی و تقویت حس همبستگی و مسئولیت جمعی در جامعه ایجاد میکند.
در این پیام، رهبر انقلاب با بهرهگیری از لحنی نزدیک به مردم و یادآوری تجربههای مشترک زندگی روزمره، کوشیدهاند فضایی از همدلی و مشارکت اجتماعی را شکل دهند. این شیوه بیان، مخاطب را در موقعیتی قرار میدهد که رهبری را نه صرفاً در مقام هدایت و فرماندهی، بلکه در جایگاه همراهی آگاه از واقعیتهای اجتماعی و هممسیر با مردم احساس کند. چنین رویکردی به *تقویت اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی* کمک میکند و امکان برقراری پیوندی ذهنی و عاطفی میان جامعه و سطوح عالی تصمیمگیری را فراهم میآورد.
در حوزه اقتصادی، پیام نوروزی ۱۴۰۵ بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تأکید دارد و فعالیتهای اقتصادی و تولید ثروت را بخشی از نقشآفرینی مردم در تقویت قدرت ملی معرفی میکند.
در همین چارچوب، به در دست تدوین بودن برنامهای عملیاتی و کارشناسیشده برای پیشبرد امور کشور و حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اشاره شده است؛ برنامهای که قرار است با تکیه بر ظرفیتهای مدیریتی و کارشناسی، بهعنوان نقشه راهی برای بهبود شرایط و تسریع روند پیشرفت کشور به کار گرفته شود. این رویکرد، ضمن ایجاد امید و انتظار برای اصلاحات عملی، بر ضرورت مشارکت فعال مسئولان و همراهی مردم در اجرای برنامههای توسعه تأکید دارد.
از دیگر محورهای مهم این پیام، توجه به مدیریت شرایط بحرانی و مواجهه با تنشهای منطقهای است. در این چارچوب، بر ضرورت مقاومت ملی، هماهنگی میان نهادهای امنیتی و دفاعی و تقویت انسجام داخلی تأکید شده است.
این نگاه نشان میدهد که مقابله با تهدیدهای خارجی تنها متکی به توان نظامی نیست، بلکه سرمایههای معنوی جامعه، وحدت ملی و مشارکت عمومی نیز در عبور از بحرانها نقشی تعیینکننده دارند.
پیام نوروزی ۱۴۰۵ همچنین بر اهمیت سیاست همسایگی و تقویت روابط با کشورهای منطقه تأکید میکند. در این پیام، تعامل سازنده با همسایگان بر پایه اشتراکات فرهنگی، مذهبی و راهبردی مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت گسترش همکاریهای منطقهای برای تأمین ثبات و امنیت تأکید شده است.
همزمان، به تلاش برخی بازیگران برای ایجاد تفرقه و القای روایتهای نادرست درباره تحولات منطقه اشاره شده و بر لزوم هوشیاری در برابر چنین رویکردهایی تأکید شده است. این نگاه، سیاست منطقهای ایران را مبتنی بر همکاری، احترام متقابل و تقویت ثبات منطقهای ترسیم میکند.
در بخش دیگری از پیام، بر حفظ پویایی زندگی اجتماعی حتی در شرایط دشوار تأکید شده است. توجه به تداوم سنتهای اجتماعی، تقویت پیوندهای خانوادگی، ازدواج جوانان و دیدارهای اجتماعی همراه با تکریم خانوادههای شهدا، نشاندهنده رویکردی است که بازسازی سرمایه اجتماعی و ترمیم پیوندهای عاطفی جامعه را در دستور کار قرار میدهد.
چنین سیاستی، انسجام اجتماعی را از سطح دستور و سیاست رسمی فراتر برده و آن را به فرآیندی طبیعی و مردممحور در بطن جامعه تبدیل میکند.
در مجموع، پیام نوروزی سال ۱۴۰۵ با تأکید بر وحدت ملی، انسجام اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، برنامهریزی عملیاتی برای حل مسائل کشور، مدیریت هوشمند بحران و توسعه روابط منطقهای، تصویری امیدبخش از مسیر پیشروی ایران ارائه میدهد.
این پیام با زبانی صریح و مشارکتمحور، مردم را به حضور فعال در ساختن آینده کشور فرا میخواند و توانمندی جامعه ایرانی برای عبور از چالشهای داخلی و منطقهای و حرکت به سوی پیشرفت و ثبات پایدار را به تصویر میکشد.
