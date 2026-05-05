آغاز مسیر کسب سهمیه پاراتیراندازی لس آنجلس ۲۰۲۸ با سه رویداد مهم

به گزارش خبرگزاری مهر، سه رویداد مهم پاراتیراندازی در سال ۲۰۲۶، مسیر رسمی کسب سهمیه حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را آغاز می‌کنند.

نخستین مرحله این مسیر با مسابقات قهرمانی جهان پاراتیراندازی در چانگ‌وون کره‌جنوبی آغاز می‌شود. پس از آن، بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ و سپس جام جهانی پاراتیراندازی العین در امارات متحده عربی، دیگر فرصت‌های اصلی کسب سهمیه در سال ۲۰۲۶ خواهند بود.

در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، رقابت‌های پاراتیراندازی در ۱۳ ماده برگزار می‌شود؛ سه ماده در بخش مردان، سه ماده در بخش زنان و هفت ماده آزاد. در مجموع ۱۵۰ سهمیه برای این رشته در نظر گرفته شده است که شامل ۷۵ سهمیه مردان، ۶۰ سهمیه زنان و ۱۵ سهمیه آزاد می‌شود.

سهمیه‌ها به کمیته‌های ملی پارالمپیک تعلق می‌گیرد و نه به ورزشکاران. هر ورزشکار تنها می‌تواند یک سهمیه برای کشور خود کسب کند. همچنین کسب سهمیه مستقیم منوط به ثبت حداقل استاندارد ورودی تعیین‌شده در رقابت‌های انتخابی است.

مسابقات قهرمانی جهان پاراتیراندازی چانگ‌وون از ۱۰ تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود و در آن ۲۴ سهمیه توزیع خواهد شد؛ شامل ۱۳ سهمیه مردان و ۱۱ سهمیه زنان.

دومین فرصت کسب سهمیه، بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ است که از ۱۶ تا ۲۴ اکتبر برگزار خواهد شد. در این رقابت‌ها ۱۱ سهمیه در دسترس خواهد بود؛ چهار سهمیه مردان، چهار سهمیه زنان و سه سهمیه آزاد.

آخرین رویداد مهم سال ۲۰۲۶ نیز جام جهانی پاراتیراندازی العین است که از ۱۰ تا ۱۸ دسامبر برگزار می‌شود. در این مسابقات ۱۹ سهمیه توزیع خواهد شد؛ ۱۱ سهمیه مردان و هشت سهمیه زنان.

بدین ترتیب، این سه رویداد نخستین گام رسمی در مسیر تعیین سهمیه‌های پاراتیراندازی برای بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ به شمار می‌روند.