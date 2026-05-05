به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی رئیس ستاد بزرگداشت شهادت سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت امروز در جلسه ستاد بزرگداشت شهید جمهور و شهدای همراه، اظهار کرد: بعد از داغ شهادت رئیس حمهور عزیزمان آنچه که همه ما را آرام می کرد حضور پدرانه امام شهیدمان بود و هر چه بود عظمت و بزرگی و جهاد ایشان بود و در کلام امام عزیزمان متجلی بود.

وی با قدردانی از اقدامات رئیس جمهور و دیگر مسئولان در بخش‌های مختلف در بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید جمهور و دیگر شهدای خدمت افزود: برنامه‌های دومین سالگرد شهادت آیت الله رئیسی و همراهان ایشان شهیدان امیرعبدالهیان، شهید آل هاشم از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت برگزار می‌شود.

رئیس ستاد بزرگداشت شهادت سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، عنوان کرد: بحث استکبارستیری و عزت آفرینی از بخش‌های مهم برنامه‌های امسال بزرگداشت شهادت آیت الله رئیسی است که دو مولفه خدمت و مقاومت برای شعار بزرگداشت این شهدای عزیز تعیین شده است.

حجت الاسلام خداداده معاونت امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در ادامه افزود: با شهادت بزرگان ما مشخص شد جانفداهایی که جان خود را وقف خدمت به مردم کردند، کم نیستند لذا در همین راستا برای دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت برنامه‌هایی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.