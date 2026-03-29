حبیبی: احداث ۴ هزار هکتار باغ و نخلستان تحول بزرگی در اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پنجمین سفر شهرستانی خود در سال جدید، عصر یکشنبه از بزرگترین باغ نوین غرب کشور در شهرستان قصرشیرین بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید با اشاره به اجرای طرح احداث چهار هزار هکتار باغ و نخلستان در نوار مرزی استان اظهار کرد: اجرای این طرح میتواند تحول بزرگی در رونق کسبوکار، افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری در مناطق مرزی استان ایجاد کند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش پروژههای آبی و خاکی در توسعه مناطق مرزی افزود: توسعه زیرساختهای کشاورزی در غرب استان موجب شده زمینهایی که پیش از این لمیزرع و بایر بودند به عرصههای تولید محصولات کشاورزی تبدیل شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان تصریح کرد: کشاورزی یکی از محورهای اصلی توسعه کرمانشاه است و سالانه نزدیک به پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید میشود. همچنین کرمانشاه در تولید محصولاتی مانند گندم، جو، ذرت و نخود در میان استانهای برتر کشور قرار دارد.
حبیبی در ادامه به پروژه سامانه گرمسیری اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از بزرگترین پروژههای آبی و خاکی غرب کشور است که برای توسعه اراضی کشاورزی غرب استان اجرا شده است.
وی بیان کرد: طبق برنامهریزیهای انجام شده، حدود ۳۴ تا ۳۵ هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش این سامانه قرار خواهد گرفت که تاکنون بیش از ۲۰ هزار هکتار آن آبیاری شده و به زیر کشت رفته است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای طرحهای نوین کشاورزی در نوار مرزی با عراق افزود: در این اراضی کشت تخصصی خرما رقم مجول و گردو رقم پکان با استفاده از نهالهای اصلاحشده در حال انجام است که به دلیل ویژگیهای ژنتیکی، تنها ظرف سه سال به مرحله باردهی میرسند.
وی با بیان اینکه محصولات تولیدی این طرحها قابلیت صادرات دارند، گفت: توسعه چنین پروژههایی در مناطق مرزی علاوه بر افزایش تولید، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار برای مردم بومی خواهد داشت.
حبیبی در پایان با قدردانی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و همراهی دستگاههای اجرایی تأکید کرد: مدیریت ارشد استان از سرمایهگذاری در طرحهای اشتغالزا حمایت میکند تا آثار اقتصادی این پروژهها در بهبود معیشت مردم استان نمایان شود.
در این بازدید فرماندار قصرشیرین، امام جمعه این شهرستان و مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز حضور داشتند.
نظر شما