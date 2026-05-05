اسکندری: کرمانشاه ظرفیت مهم صادرات کشاورزی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسکندری بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، با اشاره به وضعیت شهرکهای کشاورزی در استان اظهار کرد: عملکرد این حوزه در سالهای گذشته به سطح مطلوب نرسیده اما رویکردهای جدید برای رفع مشکلات آغاز شده است.
وی افزود: با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی استان، برنامههایی برای شناسایی موانع و تسهیل بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور ادامه داد: در مناطق دارای شرایط مناسب بارندگی، توسعه گلخانهها بهعنوان یکی از برنامههای اصلی دنبال میشود و این بخش نقش مهمی در تولید محصولات صادراتمحور دارد.
اسکندری با اشاره به موقعیت مرزی کرمانشاه گفت: این استان میتواند بهدلیل ظرفیتهای جغرافیایی خود سهم قابل توجهی در افزایش صادرات محصولات کشاورزی کشور داشته باشد.
وی همچنین به توانمندیهای دامپروری استان اشاره کرد و افزود: کرمانشاه بهویژه در حوزه دام سبک از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است که قابلیت توسعه بیشتری دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور در ادامه بیان کرد: در بخش طیور نیز با وجود برخی نوسانات تولید، برنامهریزی برای ایجاد زنجیرههای جدید در حال انجام است که با همکاری استان اجرایی خواهد شد.
اسکندری با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: در شرایط جدید بینالمللی، توسعه تولیدات کشاورزی ضروری است و این مجموعه آمادگی دارد از طریق تأمین منابع مالی و جذب سرمایهگذاران، زمینه رشد این بخش را در کرمانشاه فراهم کند.
وی در پایان اظهار کرد: در صورت اجرای طرحهای پیشبینیشده در سال ۱۴۰۵، ظرفیتهای جدیدی در استان ایجاد خواهد شد و این اقدامات میتواند به توسعه اقتصاد کشاورزی و افزایش صادرات استان شتاب دهد.
