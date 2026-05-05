جزییات امتحانات پایان سال تحصیلی در اصفهان؛ ۱۴۹ مدرسه در جنگ آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت مقام معلم برگزار شد، درخصوص برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی گفت: دوره ابتدایی امتحان پایانی ندارد و سال گذشته پایه ششم امتحان هماهنگ منطقه ای برگزار می‌شد که امسال آن را هم برداشتند و پایه اول تا ششم، نمره ارزیابی دانش‌آموز به صورت توصیفی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در اسفندماه مدارس یک هفته تعطیل بود، امسال از پایان اردیبهشت تا هشتم خرداد، یک هفته جبرانی خواهیم داشت و آموزش‌ها به صورت مجازی استمرار خواهد داشت و از روز نهم خرداد ماه سامانه ثبت نمرات دانش آموزان ابتدایی باز خواهد شد و معلمان ابتدایی می توانند رتبه دانش آموزان را در مقیاس توصیفی ثبت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان درخصوص امتحانات دوره متوسطه اول و دوم خاطرنشان کرد: در این مقاطع با واژه‌های نهایی و غیر نهایی روبه رو هستیم و پایه یازدهم و دوازدهم، امتحانات نهایی به دلیل تاثیر سوابق تحصیلی در انتخاب رشته کنکور اهمیت دارد.

تاکنون درباره امتحانات نهایی تصمیم‌گیری نشده

نظریان با اشاره به اینکه تاکنون درباره امتحانات نهایی تصمیم‌گیری نشده است، گفت: با توجه به وضعیت ابهامی که وجود دارد فعلا برنامه امتحانی این مقاطع تحصیلی از دوم تا پایان خردادماه است اما اگر شرایط به همین صورت ادامه یابد، این در اختیار مدارس قرار می گیرد که معلمان و مدیران مدارس بتوانند از طرق مختلف ارزش‌یابی و نمرات دانش آموزان را لحاظ کنند.

وی تاکید کرد: امتحانات نهایی به صورت حضوری خواهد بود اما اگر شرایط مجازی ادامه پیدا کرد تا مرداد ماه، اختیار ارزشیابی دانش‌آموزان به مدیران مدارس واگذار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان درخصوص امتحانات پایه نهم نیز گفت: سال های گذشته برخی امتحانات پایه نهم به صورت هماهنگ کشوری برگزار می‌شد اما امسال امتحانات این مقطع تحصیلی و همچنین پایه یازدهم و دوازدهم متوسطه فنی حرفه ای و کاردانش. به صورت داخلی و توسط مدارس انجام می شود.

خسارت ۱۴۹ مدرسه در استان اصفهان در جنگ رمضان

به گفته نظریان ۱۴۹ مدرسه در استان اصفهان در جنگ رمضان بر اثر موج حملات آسیب دیده که سه- چهار مورد خسارت کلی بوده و مابقی جزئی است، حمله مستقیم به مدارس نداشتیم و اگر مدرسه‌ای تخریب شده به دلیل همجواری با سایر مراکز بود که بر اثر موج انفجار تخریب شده است.

با مجمع خیرین وارد مذاکره شدیم جلسات مختلفی داشتیم و سازمان نوسازی مدارس استان وارد عمل شده و بزودی شیشه‌ها و خسارات جزئی ترمیم می‌شود ولی مشکلی برای حضوری شدن کلاس‌های درس نداریم.

شهادت ۱۴ دانش‌آموز و یک معلم در جنگ رمضان

نظریان با بیان اینکه در جنگ رمضان ۱۴ دانش آموزش از مقاطع ابتدایی تا پایه دوازدهم و یک معلم به شهادت رسید، افزود: معلم شهید اهل کاشان بود. در استان اصفهان هیچ مشکلی برای حضوری شدن کلاس‌های درس نداریم حتی در شورای آموزش پرورش استان، استاندار بر این قضیه مُصر بودند اما به جهت تدابیر امنیتی شورای عالی امنیت ملی، اجازه به حضوری شدن مدارس داده نشده است‌.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه مطالبات فرهنگیان پرداخت شده است و بدهی نداریم، ابراز کرد: بدهی معلمان حق التدریس نیز پرداخت و تسویه شده است؛ از سال گذشته حق‌التدرس‌ها ماهانه پرداخت می‌شود.

نظریان در ادامه کار اطلاع رسانی و نقش فرهنگی اصحاب رسانه را حساس دانست و اظهار کرد: فرآیند انتخاب معلم نمونه از آبان ماه سال گذشته آغاز شده و ارزیابی در سطح مدارس و منطقه‌ای، استانی و کشوری ارزیابی ها طبق ملاک‌های خود انجام شده و نتایج آن طی هفته معلم اعلام شد.

۱۲۹ معلم نمونه استان اصفهان انتخاب شدند

وی با بیان اینکه امسال ۱۲۹ معلم نمونه در استان اصفهان انتخاب شدند، افزود: مراسم تجلیل از معلمان استان فردا چهارشنبه برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: هدف اصلی انتخاب معلم نمونه مبتنی بر منویات رهبر شهید است که سال‌های گذشته در دیدار با معلمان نمونه اشاره کردند که باید یک روایت صحیح و یک چهره نگاری مناسبی برای معلم انجام می شود.

نظریان ادامه داد: متاسفانه در جامعه تصویر معلم بعضا به مسائل معیشتی تقلیل پیدا می کند غافل از اینکه به هر حال دغدغه معلمان ما فقط مسائل معیشتی نیست بلکه در زمینه ترویج فرهنگ و تربیت و آموزش است.

وی با اشاره به برگزاری موکب‌های دانش آموزی، تاکید کرد: این رویداد در همه مناطق و نواحی شهر اصفهان و در شهرستان‌های استان در کنار اجتماعات شبانه برگزار شده است.

غرفه‌های درسی در موکب‌های دانش‌آموزی برپا می‌شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: برگزاری موکب‌های دانش آموزی علاوه بر حضور دانش‌آموزان در اجتماعات، یک تربیت اجتماعی و سیاسی برای آنان است ضمن اینکه کلاس‌های رفع اشکال نیز در کنار این تجمعات در غرفه های درسی، برپا می شود و معلمان به صورت جهادی حضور پیدا می کنند به این معنا در این موکب ها معلمی نداریم که به او حق الزحمه یا تشویقی بپردازیم بلکه به صورت خودجوش و جهادی شرکت کردند.

نظریان با بیان اینکه برگزاری این موکب‌ها زمینه ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای را در حوزه‌های مختلف پرورشی و فرهنگی فراهم کرده است، گفت: موکب ها را با این هدف ایجاد کردیم که ارتباط بین معلم و دانش آموز به جهت شرایط آموزش مجازی قطع نشود و شاید یکی از مهم ترین اهداف این باشد که ارتباط چهره به چهره معلم و دانش‌آموز زمینه ساز مسیر تربیتی درست است.

زمان برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش مشخص نیست

وی با بیان اینکه سال گذشته در حوزه نیروی انسانی چالش عمده ای نداشتیم، گفت: سیاست های مختلفی را در زمینه جذب و بکارگیری نیروی انسانی بکار گرفتیم و امسال نیز این روند را ادامه خواهیم داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به برگزاری سالانه آزمون استخدامی، خاطرنشان کرد: امسال با توجه به شرایط جنگی، تکلیف برگزاری این آزمون در حال حاضر مشخص نیست و اگر آزمون استخدامی هم برگزار بشود، جذب و استخدام بی تردید برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نخواهد بود.

نظریان با بیان اینکه کیفیت بخشی در جذب نیروی انسانی آموزش و پرورش مد نظر است، تصریح کرد: در جذب و استخدام معلم دوره ابتدایی فضا باز بوده و بسیاری از نیروها و داوطلبان با رشته های مختلف علاوه بر رشته ابتدایی، در آزمون های استخدامی دوره ابتدایی شرکت کردند و به عنوان آموزگار جذب شدند و تقریبا در دوره ابتدایی مازاد نیرو داریم اما سال گذشته با پالایش افراد، فرصت تغییر رشته شغلی فراهم و متناسب با سایر مقاطع تحصیلی که کمبود معلم داریم، جذب شدند و بسیاری از چالش های نیروی انسانی ما در دوره متوسطه اول و دوم و هنرستان ها برطرف شد.

وی اضافه کرد: درباره بعضی از مناطق ممکن است در دوره متوسطه کمبود نیرو داشته باشیم که با استفاده از معلمان بازنشسته به صورت کم و حق التدریسی جبران می کنیم ضمن اینکه یکی از راه های جذب نیروی انسانی ما علاوه بر آزمون استخدامی، دانشگاه فرهنگیان است که فارغ التحصیلان جذب می شوند و تاحدود دغدغه در حوزه نیروی انسانی برطرف خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه موضوع حقوق و مزایا افراد تازه استخدام باید به صورت ساختاری حل شود، تصریح کرد: ما در زمینه جذب نیروی آقا برای رشته دبیری و معلمی در استان و به ویژه شهر اصفهان مشکل داریم یعنی آقایان کمتر استقبال می‌کنند؛ در بعضی از رشته های دوره متوسطه در بهترین نقطه شهر ثبت نام داوطلبی نداشتیم که یکی از علت‌ها مسائل مربوط به میزان حقوق و مزایاست.

آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری نیست

نظریان با بیان اینکه آموزش مجازی هرگز نمی تواند جایگزین آموزش حضوری باشد، افزود: با توجه به خلاءها و دغدغه‌های موجود، ما در کنار آموزش مجازی، آموزش های مکمل تعریف کردیم؛ به این معنا که اگر دانش آموزی دسترسی به اینترنت و گوشی مشکل داشته باشد، بسته های خودآموز در مقاطع مختلف تحصیلی تهیه و توسط کارشناسان آموزشی در سراسر استان برنامه ریزی شده در اختیار دانش آموز و مدیر مدارس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین طبق برنامه‌ریزی در اسفندماه درخصوص احتمال قطعی اینترنت، فیلم‌های آموزشی توسط معلمان تهیه شده و توسط معاونان آموزشی در اختیار ادارات آموزش پرورش و مدیران مدارس قرار گرفت که این ها را در قالب‌های درسی در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهند ضمن اینکه فیلم های آموزشی از طریق شبکه آموزش و شبکه استانی بین ساعت ۱۱ تا ۱۳ هر روز ارائه می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: بسته های آموزشی رایگان است و هیچ هزینه ای بابت بسته های آموزشی دریافت نمی‌شود.