به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی عصر سهشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گلستان در سخنانی با محوریت نقش معلم و جایگاه تعلیم و تربیت، معلمان را از مهمترین ارکان شکلدهی به آینده کشور دانست و اظهار کرد: آموزش و پرورش، نهادی است که نیروی انسانی را به عنوان اصلیترین سرمایه جامعه تربیت میکند و این جایگاه از سایر بخشهای خدماتی و تولیدی نیز مهمتر است.
وی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و تربیتی پیامبر اکرم (ص) به عنوان «معلم بشریت» افزود: در آموزههای دینی، پیامبر اسلام با رحمت، دلسوزی و مسئولیتپذیری نسبت به مردم معرفی شدهاند و این ویژگیها باید الگوی معلمان در فرآیند تعلیم و تربیت قرار گیرد.
نورمفیدی با تأکید بر اهمیت ایجاد انگیزه علمی در دانشآموزان گفت: یکی از چالشهای امروز جامعه، کاهش علاقه به علمآموزی است و معلمان باید با شیوههای نوین آموزشی، روحیه علمدوستی و تلاش را در نسل جوان تقویت کنند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت آموزش مهارتهای مدیریتی از سنین پایین اظهار کرد: دانشآموزان باید در کنار آموزش دروس، مسئولیتپذیری و مدیریت فردی و اجتماعی را نیز فرا بگیرند تا برای آینده جامعه آماده شوند.
نماینده ولیفقیه در گلستان با بیان اینکه پیشرفت کشورها تنها در سایه تقویت فرهنگ عمومی و اولویت دادن به منافع ملی محقق میشود، اظهار کرد: اگر فرهنگ ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی در جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات بهصورت ریشهای حل خواهد شد.
نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای معنوی و علمی کشور گفت: ایران اسلامی با برخورداری از سرمایه عظیم معنوی و دینی در کنار ظرفیتهای علمی، میتواند در مسیر پیشرفتهای جهانی جایگاه ممتازی کسب کند، به شرط آنکه این دو بعد بهصورت همزمان تقویت شوند.
وی ضمن قدردانی از تلاش معلمان و فعالان حوزه آموزش و پرورش، تأکید کرد: آینده کشور در گرو تربیت نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و برخوردار از روحیه علمی و معنوی است و این مهم بیش از هر چیز بر دوش معلمان قرار دارد.
