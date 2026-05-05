آموزش و پرورش محور توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالغفور امانزاده عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گلستان با اشاره به اهمیت جایگاه معلمان در جامعه گفت: معلمان در واقع وارثان انبیا هستند و تکریم این قشر، وظیفهای همگانی و ملی محسوب میشود. هرگونه توجه به آموزش و پرورش، سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
امانزاده با بیان اینکه نمایندگان مجلس در کنار فرهنگیان هستند، افزود: در فرآیند قانونگذاری و نظارت، همواره موضوعات مرتبط با معیشت و مطالبات معلمان در دستور کار مجلس قرار داشته و هیچ طرح یا لایحهای در این حوزه بدون پیگیری و توجه نمایندگان باقی نمانده است.
نماینده مردم گرگان و آققلا همچنین با اشاره به شرایط کشور و ضرورت همافزایی ملی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و حضور مؤثر همه ظرفیتها برای پیشبرد اهداف کشور هستیم و آموزش و پرورش در این مسیر نقش محوری دارد.
وی ضمن قدردانی از فرهنگیان، مدیران و دستاندرکاران حوزه تعلیم و تربیت استان گلستان، تأکید کرد: با تلاش جمعی و همدلی مسئولان و مردم، آیندهای روشن برای نظام آموزشی و نسل جوان کشور رقم خواهد خورد.
