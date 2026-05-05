فرماندار تنگستان:معلمان در شرایط سخت چراغ آموزش را روشن نگه داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از اداره آموزش و پرورش شهرستان تنگستان به مناسبت گرامیداشت هفته معلم ضمن تبریک روز معلم به تمامی فرهنگیان، از زحمات و تلاشهای معلمان در شرایط ویژه و فشرده این روزها قدردانی کرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به سختیهای ناشی از فضای جنگی و فشارهای ناشی از آن بر حوزه آموزش، بیان کرد: باید قدرشناس معلمانی باشیم که با وجود همه دشواریها، چراغ کلاس درس را روشن نگه داشتهاند، در این شرایط حساس، معلمانی که با ایثار و تعهد مثالزدنی کلاسها را مدیریت کردند و اجازه ندادند روند آموزش متوقف شود، قابل تحسین هستند.
سلیمانی ادامه داد: امیدواریم هرچه زودتر این وضعیت جنگی پایان یابد تا همه بتوانیم دوباره در شرایط عادی و آرام، آموزش و تربیت دانشآموزان را دنبال کنیم.
در پایان، فرماندار بار دیگر بر لزوم حمایت از معلمان و تقویت روحیه آنان تأکید کرد و گفت: معلم ستون اصلی پیشرفت هر جامعه است و ما قدردان خدمات ارزشمند آنها هستیم.
در ادامه این بازدید، مسئولان حاضر با تعدادی از فرهنگیان گفتگو کردند، در جریان مسائل و نیازهای اداری قرار گرفتند و از بخشهای مختلف اداره آموزش و پرورش نیز بازدید بهعمل آمد.
نظر شما