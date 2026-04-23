به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در اولین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان در سال جدید با محوریت برگزاری کلاسها در ایام بحران و گرامیداشت مقام معلم ،ضمن تبریک ایام فرخنده دهه کرامت و روز دختر، از این ایام بهعنوان فرصتی ارزشمند برای تقویت نشاط معنوی در جامعه یاد کرد و افزود: دهه کرامت یادآور عطر معنویت و اخلاق اهلبیت(ع) است و روز دختر فرصتی برای گرامیداشت مقام دختران مؤمن، صبور و تلاشگر این سرزمین است.
سلیمانی در ادامه با ابراز تأثر و اندوه عمیق نسبت به حادثه تلخ و تروریستی مدرسه شجره طیبه در میناب، تسلیت خود را به خانوادههای داغدار و جامعه فرهنگی کشور اعلام کرد و گفت: این حادثه دل همه ما را به درد آورد، جای دارد در چنین شرایطی با وحدت، همدلی و حضور آگاهانه در صحنه، از ارزشهای انسانی و فرهنگی جامعهمان خود پاسداری کنیم.
فرماندار تنگستان با تقدیر از حضور حماسی و گسترده مردم شهرستان در صحنهها، از مردم بهعنوان پشتوانه اصلی مدیریت بحران و توسعه یاد کرد و افزود: در این شرایط بحرانی و حساس، مردم و اولیای دانشآموزان باید همچون گذشته، خود میزبان کار باشند و با همراهی فرهنگیان، کلاسها را با نشاط و کیفیت بالاتر برگزار کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: گرامیداشت مقام معلم وظیفهای همگانی است .
وی از شهرداران و دهیاران خواست تا در حد امکان، مراسم شایسته برای تکریم معلمان در شهرها و روستاها برگزار کنند زیرا معلمان چراغ هدایت جامعه هستند و احترام به آنان، احترام به علم و آینده کشور است.
فرماندار تنگستان همچنین با اشاره به تداوم برخی محدودیتهای ناشی از شرایط بحرانی اخیر، بر ارتقای کیفیت آموزشهای مجازی و غیرحضوری تأکید کردو افزود: لازم است با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای فناورانه، سطح آموزش مجازی ارتقا یابد تا هیچ دانشآموزی از مسیر یادگیری باز نماند و آموزش باکیفیت، خط قرمز نظام آموزشی ماست.
