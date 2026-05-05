به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی‌پناه با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف تسهیل تردد شهروندان و کاهش مزاحمت‌های ناشی از استقرار میز و صندلی کافه‌ها و رستوران‌ها در پیاده‌روها اجرا می‌شود.

وی افزود: بر اساس این طرح، واحدهای صنفی موظف هستند نسبت به جمع‌آوری میز و صندلی‌های خارج از محدوده مجاز اقدام کرده و از ایجاد سد معبر در پیاده‌روها خودداری کنند.

اقوامی‌پناه ادامه داد: این طرح به‌صورت آزمایشی از منطقه ۲ تهران و در محدوده میدان کاج (شهید طهرانی مقدم) آغاز شده و در صورت موفقیت، به سایر مناطق شهر تعمیم داده خواهد شد.

وی با تأکید بر حمایت از کسب و کارها تصریح کرد: در چارچوب این طرح، فضاهای مشخصی برای استقرار میز و صندلی کافه‌ها و رستوران‌ها در نظر گرفته می‌شود تا ضمن حفظ فعالیت صنوف، از تجاوز به حریم پیاده‌روها جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در راستای حفظ حقوق شهروندان، تسهیل تردد، ارتقای نظم و انضباط شهری و ساماندهی فعالیت کافه‌ها و رستوران‌ها خواهد بود.