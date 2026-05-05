به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم یادبود شهید حجت‌الاسلام خطیب در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شهید خطیب جانباز بود و در راه جنگ تحمیلی پای خودش را از دست داد و از نظر منش بسیار بزرگوار بود. شهید خطیب خیلی مسلط بر مسائل امنیتی بود و به خوبی توانسته بود در مدتی که وزیر اطلاعات کشور بود، اطلاعات را سامان دهد و شکار اطلاعاتی را از رژیم بگیرد.

وی ادامه داد: وی شخصیت بسیار قوی و برجسته‌ای بود و خداوند روح ایشان را شاد کند. ان‌شاءالله نیروهای اطلاعات و وزارت اطلاعات و همین طور اطلاعات سپاه بتوانند مسیر او را ادامه دهند.