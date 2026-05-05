۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

مصباحی‌مقدم: شهید خطیب بر مسائل امنیتی بسیار مسلط بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به اینکه شهید خطیب بسیار مسلط بر مسائل امنیتی بود، نیروهای اطلاعات باید بتوانند مسیر او را ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم یادبود شهید حجت‌الاسلام خطیب در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شهید خطیب جانباز بود و در راه جنگ تحمیلی پای خودش را از دست داد و از نظر منش بسیار بزرگوار بود. شهید خطیب خیلی مسلط بر مسائل امنیتی بود و به خوبی توانسته بود در مدتی که وزیر اطلاعات کشور بود، اطلاعات را سامان دهد و شکار اطلاعاتی را از رژیم بگیرد.

وی ادامه داد: وی شخصیت بسیار قوی و برجسته‌ای بود و خداوند روح ایشان را شاد کند. ان‌شاءالله نیروهای اطلاعات و وزارت اطلاعات و همین طور اطلاعات سپاه بتوانند مسیر او را ادامه دهند.

رامین عبداله شاهی

