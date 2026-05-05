لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایدار در سطوح میانی تا اواخر هفته است که این شرایط به وقوع بارش رگبار بهاری و رعد و برق در نیمه غربی استان طی امروز سه شنبه منجر می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین وقوع پدیده باد و گرد و خاک و شرایط نفوذ توده هوای گرد و خاک از کشور عراق در اکثر مناطق استان تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

رییس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی در خصوص توده گردوخاک، اضافه کرد: منطقه اثر این پدیده روز سه‌شنبه مناطق شمال‌غرب، غرب و از جمله خوانسار، کاشان، گلپایگان، شاهین‌شهر و میمه و روز چهارشنبه بیشتر نقاط استان به‌ویژه نیمه‌غربی و نواحی فریدن، فریدون‌شهر، چادگان، داران، دهاقان، سمیرم، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، لنجان، فلاورجان، مبارکه، اصفهان و ورزنه اعلام کرده است.

امینی با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه کاهش دارد، گفت: دمای شهر اصفهان بین ۳۰ و ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

به گفته وی، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر گرم ترین نقطه استان است.