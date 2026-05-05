به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در دویست و پانزدهمین پویش امید و افتخار و آیین بهره برداری از ایستگاه شارژ برقی هنگام (فاز جنوبی) اظهار کرد: برای ملت رشید ایران در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی آرزوی توفیق دارم. این دویست و پانزدهمین فعالیت ما در قالب پویش امید و افتخار بود که در قالب دو افتتاحیه انجام شد. عدم ارتباط بین ایستگاه‌ خط ۲ و خط ۴ مترو در ایستگاه شادمان باعث می‌شد مردم از خیابان استفاده کنند که مخاطراتی به وجود می‌آمد اما اتصال این دو خط مشکل را رفع کرد.

وی اضافه کرد: حجم ریالی این اتصال ۱۲۰۰ میلیارد تومان است و این اقدام در عین فعالیت این دو خط صورت گرفته است. همچنین زیر گذر خیابان انقلاب جنوب و شمال خیابان انقلاب بهم متصل شد و دسترسی بین دو ایستگاه بسیار کمک حال شهروندان خواهد بود.

شهردار تهران با اشاره به افتتاح ایستگاه جدید شارژ برقی گفت: ایستگاه شارژ برقی هم با ۴۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و با این افتتاح طی ۹ ساعت شب ۴۸ اتوبوس و در طول روز بیش از ۴۵۰ اتوبوس‌ برقی شارژ می‌شود. ما همچنین کار ساخت سایر زیرساخت‌های برقی را نیز شروع کردیم. برای خط یک، اتوبوس‌های سه کابین برقی تولید شده و ۵۰ دستگاهش آماده است تا به ایران بیاید. امیدواریم به زودی افتتاح دیگری را هم ببینیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره چگونگی ورود اتوبوس‌ها باتوجه به وضعیت دریایی کشور تصریح کرد: برقی سازی در شهر تهران پایان ندارد؛ ما برای جبران وضعیت کنونی طرق جایگزین را پیگیری کردیم و ان‌شاءالله این اقدام نجام می‌شود و تا دشمن بداند نمی‌تواند خللی ایجاد کند.

شهردار تهران با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی‌ها در جنگ اخیر گفت: بیش از ۴۸ هزار واحد در شهر آسیب دیده است؛ حدود ۲۶۰۰ واحد نیاز به مقاوم سازی دارد و در حال تفاهم با خود صاحبان منازل هستیم. از این تعداد کلی، بیش از ۴۵ هزار واحد دچار آسیب‌های جزئی و متوسط هستند و تعمیر ساختمان‌های آسیب دیده جزئی نیز تا آخر هفته آینده به پایان می‌رسند.

وی همچنین اضافه کرد: تمام موانعی که منجر به کندی کار می‌شد برداشته شده و به لطف خدا از هفته آینده شاهد آغاز به کار مقاومت سازی ۲۶۰۰ واحد باشیم. همچنین چند ده چک‌ پرداخت ودیعه به آسیب دیدگان آماده است و در حال اقدام در این خصوص هستیم.