به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بهره‌برداری از ایستگاه شارژ خودروهای برقی کیانشهر و رونمایی از اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری در قالب دویست و یازدهمین پویش امید و افتخار امروز -شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۴- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

مهدی‌علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در این مراسم با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: بهترین راه مبارزه با آمریکا خدمت به مردم است که از در حوزه حمل‌ونقل عمومی این موضوع به‌طور عملی دنبال شده است.

علیزاده با قدردانی از حمایت‌های شهرداری و شورای شهر گفت: در چهارمین سال مدیریت شهری، نوسازی حدود ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس محقق شد که یک رکورد مهم در شهر تهران محسوب می‌شود و با یک جستجوی کوتاه آماری نیز بزرگی این اتفاق قابل مشاهده است.

وی افزود: پس از حدود ۱۵ سال، ناوگان خطوط تندرو (BRT) نیز نوسازی می‌شود و این خبر را می‌توان به مردم تهران تبریک گفت. اگر تلاش‌های شهردار تهران و مجموعه مدیریت شهری نبود، این اتفاق رخ نمی‌داد. واردات، تولید و خرید این تعداد اتوبوس از منابع داخلی و خارجی فراز و نشیب‌های زیادی داشت اما سرانجام به نتیجه رسید.

مدیرعامل شرکت واحد ادامه داد: اتوبوس‌های ۱۸ متری که پس از حدود ۱۵ سال وارد تهران شده‌اند، وارد خط یک (آزادی ـ تهرانپارس و بالعکس) شده و خدمت‌رسانی خود را آغاز خواهند کرد.

افتتاح پایانه شارژ اتوبوس‌های برقی و تاکسی کیانشهر با ظرفیت شارژ ۱۰۸۰ وسیله نقلیه عمومی

علیزاده همچنین از بهره‌برداری زیرساخت‌های جدید خبر داد و گفت: پایانه شارژ اتوبوس‌های برقی و تاکسی کیانشهر امروز افتتاح می‌شود و روزانه ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ۹۶۰ دستگاه تاکسی در این محل شارژ و به مردم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی افزود: اگر از ابتدای مهرماه در نظر بگیریم، ۱۵۵ دستگاه اتوبوس شامل اتوبوس های ۱۲ متری دیزلی، برقی و ۱۸ متری کخ امروز رونمایی می‌شوند که هم در کاهش آلودگی هوا و هم در ارتقای کیفیت خدمات مؤثر است، وارد ناوگان شده است.

مدیرعامل شرکت واحد در پایان از حمایت‌های شورای شهر و مدیران شهری به‌ویژه معاون حمل‌ونقل، تولیدکنندگان داخلی و کارکنان مجموعه اتوبوسرانی قدردانی کرد و گفت: از نیروهای فنی، رانندگان، مدیران، نگهبانان و نیروهای خدماتی شرکت واحد که در طول یک سال گذشته به‌ویژه در شرایط سخت و حتی در ایام جنگ ۱۲ روزه و فتنه آمریکایی-صهیونیستی خدمت‌رسانی را متوقف نکردند صمیمانه تشکر می‌کنم؛ این همکاران تا آخرین لحظه جابه‌جایی مردم را انجام دادند و قدردان زحمات آنان هستم.