۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

آغاز نوسازی ناوگان تندرو با اتوبوس‌های ۱۸ متری بعد از ۱۵ سال

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به افتتاح پایانه شارژ برقی کیانشهر با ظرفیت شارژ ۱۰۸۰ وسیله نقلیه عمومی، از آغاز نوسازی ناوگان تندرو با اتوبوس‌های ۱۸ متری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بهره‌برداری از ایستگاه شارژ خودروهای برقی کیانشهر و رونمایی از اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری در قالب دویست و یازدهمین پویش امید و افتخار امروز -شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۴- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

مهدی‌علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در این مراسم با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: بهترین راه مبارزه با آمریکا خدمت به مردم است که از در حوزه حمل‌ونقل عمومی این موضوع به‌طور عملی دنبال شده است.

علیزاده با قدردانی از حمایت‌های شهرداری و شورای شهر گفت: در چهارمین سال مدیریت شهری، نوسازی حدود ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس محقق شد که یک رکورد مهم در شهر تهران محسوب می‌شود و با یک جستجوی کوتاه آماری نیز بزرگی این اتفاق قابل مشاهده است.

وی افزود: پس از حدود ۱۵ سال، ناوگان خطوط تندرو (BRT) نیز نوسازی می‌شود و این خبر را می‌توان به مردم تهران تبریک گفت. اگر تلاش‌های شهردار تهران و مجموعه مدیریت شهری نبود، این اتفاق رخ نمی‌داد. واردات، تولید و خرید این تعداد اتوبوس از منابع داخلی و خارجی فراز و نشیب‌های زیادی داشت اما سرانجام به نتیجه رسید.

مدیرعامل شرکت واحد ادامه داد: اتوبوس‌های ۱۸ متری که پس از حدود ۱۵ سال وارد تهران شده‌اند، وارد خط یک (آزادی ـ تهرانپارس و بالعکس) شده و خدمت‌رسانی خود را آغاز خواهند کرد.

افتتاح پایانه شارژ اتوبوس‌های برقی و تاکسی کیانشهر با ظرفیت شارژ ۱۰۸۰ وسیله نقلیه عمومی

علیزاده همچنین از بهره‌برداری زیرساخت‌های جدید خبر داد و گفت: پایانه شارژ اتوبوس‌های برقی و تاکسی کیانشهر امروز افتتاح می‌شود و روزانه ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ۹۶۰ دستگاه تاکسی در این محل شارژ و به مردم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی افزود: اگر از ابتدای مهرماه در نظر بگیریم، ۱۵۵ دستگاه اتوبوس شامل اتوبوس های ۱۲ متری دیزلی، برقی و ۱۸ متری کخ امروز رونمایی می‌شوند که هم در کاهش آلودگی هوا و هم در ارتقای کیفیت خدمات مؤثر است، وارد ناوگان شده است.

مدیرعامل شرکت واحد در پایان از حمایت‌های شورای شهر و مدیران شهری به‌ویژه معاون حمل‌ونقل، تولیدکنندگان داخلی و کارکنان مجموعه اتوبوسرانی قدردانی کرد و گفت: از نیروهای فنی، رانندگان، مدیران، نگهبانان و نیروهای خدماتی شرکت واحد که در طول یک سال گذشته به‌ویژه در شرایط سخت و حتی در ایام جنگ ۱۲ روزه و فتنه آمریکایی-صهیونیستی خدمت‌رسانی را متوقف نکردند صمیمانه تشکر می‌کنم؛ این همکاران تا آخرین لحظه جابه‌جایی مردم را انجام دادند و قدردان زحمات آنان هستم.

