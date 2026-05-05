به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و پانزدهمین پویش امید و افتخار آیین بهره‌برداری از ایستگاه شارژ برقی هنگام (فاز جنوبی) و پروژه توسعه دسترسی های خطوط ۲ و ۴ مترو در ایستگاه شادمان، ظهر امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران ، محسن هرمزی معاون حمل و نقل شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری و ترافیکی در تهران برگزار شد.

محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، در این مراسم گفت: اهمیت این دسترسی از آن جهت است که با وجود بهره‌برداری از خط ۲ مترو از دهه ۷۰ و بهره‌برداری از خط ۴ از دهه ۹۰، این دو ایستگاه تا امروز با یکدیگر تقاطع و دسترسی مستقیم نداشتند و مردم امکان آن را نداشتند که به صورت پایدار، روان و مستقیم از یک سکو به سکوی دیگر دسترسی داشته باشند.

وی افزود: یک ایستگاه تقاطعی باید این کیفیت را داشته باشد که مسافر بتواند در لحظه از یک خط به خط دیگر دسترسی پیدا کند، اما این اتفاق تا پیش از این رخ نداده بود. ما در شرایطی که خط گرم بود و بهره‌برداری از آن ادامه داشت، این پروژه را اجرا کردیم.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: اجرای این پروژه حدود ۱۴ ماه زمان برد و برای آن هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شد. در واقع، به اندازه ساخت یک ایستگاه مترو، در این محل عملیات عمرانی انجام دادیم. در این پروژه، هشت دستگاه پله برقی، دو دستگاه آسانسور و یک گالری به طول ۳۳۰ متر و عرض ۶ متر احداث شده است.

هرمزی با بیان اینکه این پروژه یکی از دشوارترین پروژه‌های اجراشده در این مدت بوده است، گفت: به نظر من، این ایستگاه یکی از پرصعوبت‌ترین و سخت‌ترین ایستگاه‌هایی بود که در این دوره روی آن کار کردیم، چرا که در حالی این ایستگاه ساخته شد که هم‌زمان مسافران در حال تردد بودند و قطارها نیز در حال سیر و بهره‌برداری بودند.

وی همچنین از افتتاح هشتمین ایستگاه شارژ برقی در تهران خبر داد و اظهار کرد: ایستگاه شارژ برقی که امروز افتتاح شد، این امکان را برای شهر تهران فراهم می‌کند که در ۹ ساعت شب، ۴۸ دستگاه اتوبوس برقی و در ۱۲ ساعت باقی‌مانده از شبانه‌روز، حدود ۳۵۰ دستگاه تاکسی یا خودروی شخصی از این ظرفیت استفاده کنند.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: با بهره‌برداری از این ایستگاه، ظرفیت خدمات‌رسانی در شهر تهران برای شارژ برقی به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در یک شبانه‌روز و حدود ۳۵۰۰ دستگاه تاکسی رسیده و این امکان اکنون از طریق ظرفیت ایجادشده فراهم شده است.