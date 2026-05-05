به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و پانزدهمین پویش امید و افتخار آیین بهرهبرداری از ایستگاه شارژ برقی هنگام (فاز جنوبی) و پروژه توسعه دسترسی های خطوط ۲ و ۴ مترو در ایستگاه شادمان، ظهر امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری و ترافیکی در تهران برگزار شد.
از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، همزمان با واردات اتوبوسها و تاکسیهای برقی، توسعه جایگاههای شارژ این وسایل نیز در دستور کار قرار گرفت.
تاکنون ۸ ایستگاه شارژ خودروی برقی در پایتخت به بهرهبرداری رسیده که مجموعاً بیش از ۱۴۶ شارژر تند (فست شارژ) را شامل میشود. این زیرساختها قابلیت شارژ روزانه صدها دستگاه اتوبوس و هزاران دستگاه تاکسی برقی را فراهم میکنند.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در این افتتاحیه اعلام کرد: یک واحد بهرهبرداری از ایستگاه شارژ اتوبوسها و تاکسیهای برقی بهتازگی آماده شده و همزمان با سایر طرحها به بهرهبرداری رسیده است.
به گفته وی، ارزش این پروژه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است و با احتساب سایر افتتاحهای انجامشده، مجموع هزینهها به ۱۶۰۰ میلیارد تومان میرسد.
شهردار تهران با اشاره به ظرفیت این ایستگاه افزود: این مرکز میتواند طی ۹ ساعت شبانهروز، ۴۸ اتوبوس را شارژ کند و در ساعات دیگر نیز امکان ارائه خدمات به بیش از ۳۵۰ تاکسی را دارد.
وی همچنین تأکید کرد: با افتتاح این پروژه، ظرفیت شارژ ناوگان حملونقل عمومی به حدود ۴۰۵۰ اتوبوس در بازه ۹ ساعته و حدود ۳۵۰۰ تاکسی افزایش یافته است.
زاکانی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه این زیرساختها نشان میدهد که ظرفیت و امکانات ایجادشده در شهر، فراتر از نیازهای فعلی حرکت کرده و بستر مناسبی برای گسترش ناوگان برقی فراهم شده است.
گفتنی است؛ ایستگاه شارژ هنگام جنوبی با ۱۶ دستگاه دیسپنسر ۱۲۰ کیلووات، توانایی شارژ ۴۸ دستگاه اتوبوس در طول شب و ۳۸۴ دستگاه تاکسی در طول روز را دارد. با تکمیل و توسعه این جایگاهها، تهران گامهای بلندی در جهت حملونقلی پاک و پایدار برمی دارد.
نظر شما