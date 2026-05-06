سیدمهدی موسوی حسینی تهیهکننده برنامه «رهنما»، درباره رویکرد این برنامه گفتگومحور که از شبکه یک پخش می شود به خبرنگار مهر گفت: زمانی که جنگ آغاز شد، به این فکر افتادیم نوعی بازنمایی و بازخوانی از شخصیت رهبر شهید داشته باشیم، البته نحوه بازخوانی و بازنمایی برایمان اهمیت داشت، مثلا میشد یک بازنمایی غیررسمی از ایشان داشت و به خاطره گویی پرداخت.
وی اضافه کرد: نکتهای که برای ما مهم بود روایت رسمی از ایشان بود و هدف اصلی ما بررسی منظومه فکری رهبر شهید بود. ما معتقد هستیم ایشان شخصیتی چندبعدی دارند؛ برای مثال، یک بُعد به حوزه حکمرانی ایشان بازمیگردد، بُعد دیگر به نهادسازی، توسعه علم در کشور، فعالیتهای نظامی و ورود به عرصه حوزه علمیه مربوط است. بنابراین ما میخواستیم این تنوع ابعاد را نشان دهیم.
این تهیه کننده با اشاره به اجرا و فضا عنوان کرد: مجری برنامه مهدی مهدیقلی مجری سیاسی است که بارها با شخصیتهای اول کشور گفتگو کرده است. بنابراین، افرادی که در برنامه حاضر میشدند نیز باید متناسب با این فضا بودند و نمیشد هر شخصیت یا کاراکتری را دعوت کرد. از آنجا که تأکید برنامه بر محوریت مجری بود، فردی رسمی را به عنوان مجری انتخاب کردیم و در دکور برنامه نیز تلاش کردیم همین فضا را ایجاد کنیم.
وی با اشاره به دکور برنامه نیز توضیح داد: تصمیم گرفتیم فضایی را بازسازی کنیم که منعکسکننده حسینیه امام خمینی (ره) باشد. این دکور با استفاده از الایدی و اجزایی که برای دکور لازم بود، طراحی شد. این موارد برای این بود که اتمسفر مد نظر برای مخاطب ساخته شود و او احساس کند در جایگاهی نشسته است که رهبر شهید در آن حکمرانی میکردند. ما میخواستیم این احساس بهطور غیرمستقیم در مخاطب ایجاد شود که به نظر میرسد تا حد خوبی هم موفق بوده است.
موسوی درباره مهمانان برنامه نیز عنوان کرد: افرادی که برای حضور در برنامه انتخاب میشدند، معمولاً شخصیتهایی رسمی و اغلب مدیران و مسئولان بودند. برای اینکه گفتگوها خشک و رسمی نشود، طراحی هایی در سوالات داشتیم که ناگفته هایشان را از رهبر شهید بگویند. تلاش داریم به روایتی یکدست و شفاف برسیم. اگر چیزی را حس میکردیم که ممکن بود مخاطب باور نکند، آن را بیان نمیکردیم؛ در مواردی ملاحظات داشتیم تا نکند حواشی، ما را از اصلِ ریشه فکری و نگاه رهبر شهید دور کند. شاید برخی حواشی، بازدید بالایی جلب کند، اما مأموریت این برنامه حداقل در آن بخش، انجام کاری متفاوت است.
وی اضافه کرد: برای این منظور هم پیش از ضبط، درباره محورهای گفتگو با مهمان گفتگو میکنیم، مسیر مشخصی را طی میکنیم و میدانیم به دنبال چه هستیم. از طرفی هم در نظر داریم گفتگوهای ضبطشده را به صورت کتاب تدوین میکنیم. تقریباً مباحث به صورت محور به محور دستهبندی میشوند مثلا اینکه رهبر شهید در حوزه علمیه چه کردهاند، در حوزه نظامی چه اقداماتی داشتهاند، در حوزه فلسفه چه کار کردهاند و موارد دیگر در یک کتاب جمع آوری می شود.
موسوی درباره روند تولید نیز گفت: تاکنون حدود ۳۵ قسمت از برنامه ضبط و پخش شده است. به نظرم در این فصل حداقل ۵۰ شخصیت داشته باشیم. هر قسمت برنامه حدود ۵۰ دقیقه است و برای اجتناب از گفتگوهای طولانی، هر برنامه تقریباً چهار آیتم دارد.
این تهیه کننده در پایان درباره ناگفته های این مصاحبه ها بیان کرد: تقریبا بخش زیادی از گفتگوها برای خود ما تازگی دارد. هر کدام از مهمانان روایت خاص خود را دارند و وجه جدیدی از شخصیت رهبر شهید را به ما نشان میدهند که پیشتر خود ما نیز از آن آگاه نبودیم و این مسئله برای ما بسیار جذاب بوده است.
