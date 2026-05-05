دولت حق بیمه کارگران و مالیات صنایع را برای ۶ ماه تقبل کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله معماری بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در اتاق بازرگانی سمنان خواستار کمک دولت به بخش تولید شد و بیان کرد: دولت برای چند ماه حق بیمه کارگران و مالیات صنایع را تقبل کند.

وی با بیان اینکه دولت حداقل شش ماه حق بیمه کارگران واحدهای صنعتی که از جنگ و مسائل اقتصادی و ... ضربه خورده اند را گردن بگیرد افزود: حمایت از بخش تولید و حفظ اشتغال موجود یکی از وظایف دولت است.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان شرایط تولیدگران این استان بعد از جنگ تحمیلی سوم را بسیار نابسامان توصیف کرد و بیان داشت: برای برون رفت از بحران باید فکری کرد.

معماری با بیان اینکه امروز شرایط بلاتکلیفی بر ما حاکم است تاکید کرد: بدترین تصمیم دولت امروز بی تصمیمی است که بدترین ضررها را هم به صنایع و اشتغال می‌زند.

وی با بیان اینکه باید دولت تصمیم خود را بگیرد افزود:اگرچه بنگاه‌ها شرایط سختی دارند تا امروز تعدیل نیرو در واحدهای استان نبود اما شرایط روز به روز دشوارتر می شود.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه شرایط کار امروز بسیار دشوار شده است گفت: ظرفیت تولید در بسیاری از واحدها کاهش یافته و باید فکری برای حفظ اشتغال موجود کرد