معاون استاندار یزد: ورزش کارگری هزینه نیست، سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در جشنواره امتنان کارگران و کارفرمایان نمونه و اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی کارگران استان در شهرستان تفت، بر ضرورت سرمایه‌گذاری راهبردی در ورزش و سلامت نیروی کار به عنوان کلیدی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های درمانی و تحقق توسعه پایدار تأکید کرد و یزد را به عنوان قطب صنعتی کشور، نیازمند تقویت زیرساخت‌های ورزشی کارگری دانست.

معاون استاندار یزد در ادامه اظهار داشت: امروز در جمعی ارزشمند گرد هم آمده‌ایم تا از سرمایه‌های واقعی تولید، یعنی کارگران شریف و کارفرمایان مسئولیت‌پذیر استان تجلیل کنیم و رویدادی را گرامی بداریم که نماد پیوند کار، سلامت و نشاط اجتماعی است.

دهستانی با اشاره به ادبیات توسعه نوین، نیروی کار را نه صرفاً عامل تولید، بلکه سرمایه انسانی و مهم‌ترین مزیت رقابتی کشورها دانست و تأکید کرد: توجه به سلامت جسمی و روانی کارگران، جایگاه کلیدی در ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار دارد.

معاون استاندار یزد به مطالعات بین‌المللی اشاره کرد که با برنامه‌های جامع سلامت در محیط کار و توسعه زیرساخت‌های ورزشی کارگری، به دستاوردهایی چون افزایش بهره‌وری، کاهش غیبت‌های شغلی، افت هزینه‌های درمانی، ارتقای رضایت شغلی، کاهش فرسودگی و تقویت رشد اقتصادی پایدار نائل شده‌اند.

دهستانی با تأکید بر موقعیت یزد به عنوان قطب صنعتی و کارگری کشور، این استان را نیازمند توجه راهبردی به ورزش و سلامت کارگران دانست و دلایل آن را تعهد اخلاقی، افزایش بهره‌وری، ارتقای نشاط اجتماعی و بهبود محیط کار و کاهش هزینه‌های درمانی و آسیب‌های شغلی برشمرد

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تفریحی ویژه کارگران، اولویت جدی قرار مدیران ارشد استان است، چرا که این اقدام نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده اقتصادی و اجتماعی استان می باشد.

دهستانی در پایان با اشاره به سند تحولی یزد پایدار مبتنی بر توسعه پایدار، سلامت نیروی کار و ورزش کارگری را بنیادین دانست و تأکید کرد: توسعه پایدار بدون نیروی کار سالم، بانشاط و توانمند، ناقص است و ورزش کارگری نه تنها سلامت جسمی را ارتقا می‌دهد، بلکه سرمایه اجتماعی، همبستگی سازمانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را تقویت می‌کند.