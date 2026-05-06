کارگران درخط مقدم تولید؛روایت پایداری اقتصاد از دل واحدهای صنعتی گرگان

خبر گزاری مهر، گروه استان ها: اقتصاد هر کشور، پیش از آنکه به شاخصها و نمودارها وابسته باشد، بر شانههای انسانهایی استوار است که در میدان عمل، تولید را معنا میبخشند. در ایران، این نقش را کارگران ایفا میکنند؛ قشری که در بزنگاههای تاریخی، از دوران جنگ تحمیلی تا امروز، همواره در خط مقدم حفظ و تداوم تولید ایستادهاند. استان گلستان و بهویژه شهرستان گرگان، یکی از مصادیق عینی این واقعیت است؛ جایی که هزاران کارگر در دل واحدهای تولیدی، بیوقفه برای گردش چرخ اقتصاد تلاش میکنند.
نگاهی به پیشینه فعالیتهای کارگری در این منطقه، نشان میدهد که تولید در گرگان نه یک فعالیت مقطعی، بلکه یک جریان مستمر و ریشهدار است. از صنایع کشاورزی و غذایی گرفته تا واحدهای صنعتی و معدنی، همگی با تکیه بر نیروی کار بومی شکل گرفتهاند. این ظرفیت، در سالهای اخیر و با وجود فشارهای اقتصادی، تحریمها و نوسانات بازار، نهتنها حفظ شده بلکه در برخی حوزهها توسعه نیز یافته است. چنین پایداری، بدون حضور کارگرانی که تولید را بهمثابه یک مسئولیت ملی میدانند، امکانپذیر نبود.
سنگر تولید؛ جایی که کارگران اقتدار اقتصادی را می سازند
در همین بستر، یکی از کارگران شاغل در یک واحد تولیدی در گرگان، تصویری عینی از این واقعیت ارائه میدهد. او با تأکید بر نقش کارگران در توسعه کشور، میگوید: وطن با شعار ساخته نمیشود؛ ما در خط مقدم تولید ایستادهایم و برای پیشرفت کشور افتخارآفرینی میکنیم. این جمله، تنها یک اظهار نظر شخصی نیست، بلکه بازتاب ذهنیت جمعی جامعه کارگری است؛ ذهنیتی که تولید را نه صرفاً یک شغل، بلکه نوعی مشارکت در ساخت آینده کشور میداند.
وی محیط کار را «سنگر تولید» توصیف میکند و ادامه میدهد: کارگران در این مجموعه با کار، عشق و تعهد تلاش میکنند تا چرخه تولید متوقف نشود. آنچه امروز بهعنوان قدرت کشور مطرح است، فقط در عرصههای نظامی نیست؛ همین ماشینآلات و خطوط تولید نیز بخشی از اقتدار ملی به شمار میروند. این نگاه، تعریف گستردهتری از مفهوم اقتدار ارائه میدهد؛ اقتداری که ریشه در تولید، خودکفایی و توان اقتصادی دارد.
این کارگر گرگانی با اشاره به نقش تولید در امنیت اقتصادی و غذایی کشور میافزاید: تمام تلاش ما این است که با افزایش تولید، به اقتصاد کشور کمک کنیم و در تأمین نیازهای اساسی مردم نقش داشته باشیم. در واقع، پیوند میان تولید و امنیت ملی، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که در سالهای اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
همدلی در خط تولید؛ روایت وحدت اقوام زیر یک سقف
از سوی دیگر، فضای همدلی در محیطهای کارگری نیز یکی از ویژگیهای قابل توجه این حوزه است. این کارگر با اشاره به حضور نیروهایی از اقوام مختلف در محل کار خود میگوید: در این مجموعه حدود ۱۵۰ نفر از اقوام مختلف مشغول به کار هستند که همه با همدلی و همکاری، برای آبادانی ایران تلاش میکنند. این همزیستی، نمادی از وحدت اجتماعی در بستر تولید است؛ جایی که تفاوتهای فرهنگی و قومی، نهتنها مانع نیست بلکه به عاملی برای همافزایی تبدیل شده است.
بازنشستگان کارگری؛از مطالبات معیشتی تا گام های حمایتی
در کنار کارگران شاغل، بازنشستگان این حوزه نیز بخش مهمی از جامعه کارگری را تشکیل میدهند؛ قشری که سالها در مسیر تولید تلاش کرده و امروز نیازمند حمایتهای مؤثر است. در همین راستا، رئیس کانون کارگران بازنشسته استان گلستان، از اجرای برنامههای حمایتی گسترده برای این گروه خبر میدهد.
محمد کوهستانی، با اشاره به تقویت بیمههای تکمیلی درمانی میگوید: یکی از اقدامات مهمی که برای پنج میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته کارگری در کشور انجام شد، تقویت بیمههای تکمیلی درمان بود که در سال ۱۴۰۴ با مشارکت ۵۰ درصدی سازمان همراه شد. این اقدام، گامی مهم در کاهش فشارهای درمانی و ارتقای سطح رفاه بازنشستگان محسوب میشود.
کوهستانی همچنین به طرح متناسبسازی حقوق اشاره کرده و توضیح میدهد: در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد متناسبسازی حقوق اجرا شد و در سال ۱۴۰۴ نیز ۴۰ درصد دیگر به آن اضافه شد. ۳۰ درصد باقیمانده نیز در سال ۱۴۰۵ دنبال میشود و در کنار آن، افزایش ۶۰ درصدی حقوق در همان سال در دستور پیگیری قرار دارد. این روند تدریجی، نشاندهنده تلاش برای کاهش فاصله میان حقوق بازنشستگان و هزینههای واقعی زندگی است.
در این میان، اگرچه اقدامات حمایتی و برنامههای اجرایی توانستهاند بخشی از مشکلات را کاهش دهند، اما تداوم این مسیر، نیازمند تقویت بیشتر زیرساختها، افزایش هماهنگی میان دستگاهها و توجه جدیتر به مطالبات جامعه کارگری است. چرا که در نهایت، آینده اقتصاد کشور، بیش از هر چیز، به دستان کارگرانی گره خورده است که بیوقفه در خط مقدم تولید ایستادهاند.
در حوزه معیشتی نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. به گفته کوهستانی، برای چهار هزار نفر از بازنشستگان کارگری استان گلستان، در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده است.این تسهیلات، بخشی از نیازهای مالی این قشر را پوشش داده و به بهبود شرایط زندگی آنان کمک میکند.
100 هزار کارگر، ستون فقرات تولید در گرگان
در سطح کلانتر، آمارهای ارائهشده از سوی مسئولان نشان میدهد که جامعه کارگری گرگان از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است. رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرگان، اعلام میکند: در شهرستان گرگان بیش از ۱۰۰ هزار نفر کارگر در خطوط تولید مشغول فعالیت هستند. این رقم، نشاندهنده نقش محوری نیروی کار در ساختار اقتصادی این منطقه است.
مهدی کریمی کارگران را «ستون فقرات تولید» میداند و با اشاره به دوران جنگ تحمیلی میگوید: در آن سالها که کشور درگیر جنگ بود، کارگران نیز در واحدهای تولیدی فعال بودند و اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود. این روایت تاریخی، پیوندی میان گذشته و حال ایجاد میکند و نشان میدهد که روحیه مسئولیتپذیری در میان کارگران، ریشهای عمیق دارد.
در شرایط کنونی نیز که تولید با چالشهایی همچون نوسانات بازار، محدودیتهای مالی و مسائل زیرساختی مواجه است، این نقش بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، وابسته به نیروی کاری است که با وجود همه دشواریها، همچنان در میدان باقی مانده است.
نقش دستگاه قضایی در صیانت از اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدها
در کنار این تلاشها، نقش نهادهای حاکمیتی و بهویژه دستگاه قضایی در حمایت از تولید و اشتغال، بسیار تعیینکننده است. رئیسکل دادگستری گلستان، با تأکید بر این موضوع میگوید: کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر، مکمل چرخه تولید هستند و هرگونه اختلال در این رابطه میتواند به اقتصاد آسیب وارد کند.
حیدر آسیابی با اشاره به ابعاد مختلف حقوق کارگران افزود: حقوق کارگر تنها به دستمزد محدود نمیشود، بلکه شامل امنیت شغلی، معیشت، بیمه و ایمنی محیط کار است. این نگاه جامع، نشاندهنده رویکردی است که به دنبال تأمین همهجانبه حقوق کارگران است.
آسیابی همچنین بر اجرای دقیق قانون کار تأکید کرده و گفته است: هیچ توافقی نمیتواند کمتر از حداقلهای تعیینشده در قانون کار باشد. این موضوع، تضمینی برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران در قراردادهای کاری است.
از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه، میتوان به جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره کرد. به گفته آسیابی، در سال گذشته از تعطیلی یا ورشکستگی ۴۶ واحد تولیدی در استان جلوگیری شد و دو هزار و ۳۸۵ فرصت شغلی حفظ گردید. این آمار، بیانگر نقش فعال قوه قضاییه در صیانت از اشتغال است.
ایمنی کار و کاهش حوادث ؛ ثمره نظارت و آموزش هدفمند
در نمونهای دیگر، با ورود دستگاه قضایی به اختلافات حوزه معادن زغالسنگ، از بیکاری گسترده کارگران جلوگیری شده و اشتغال صدها نفر تثبیت شده است. این اقدامات، نشان میدهد که حمایت از تولید، تنها در سطح شعار باقی نمانده و بهصورت عملیاتی دنبال میشود.
در همین راستا،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز بر نقش تعامل میان دستگاهها تأکید کرده و میگوید: حضور میدانی مسئولان قضایی در واحدهای تولیدی، موجب دلگرمی جامعه کار و تولید شده است. این تعامل، به تسهیل در رفع موانع و حل مشکلات واحدهای تولیدی کمک کرده است.
ایوب هلاکو، با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: بیش از پنج هزار و ۶۷۶ مورد بازرسی از کارگاههای استان انجام شده است. این بازرسیها، بهویژه در کارگاههای پرخطر، نقش مهمی در ارتقای ایمنی محیط کار داشتهاند.
به گفته وی، بیش از ۲۳ هزار نفرساعت آموزش در حوزه ایمنی و بهداشت کار ارائه شده که منجر به کاهش ۲۴ درصدی حوادث ناشی از کار شده است. این آمار، نشاندهنده تأثیر مثبت برنامههای آموزشی در کاهش مخاطرات شغلی است.
در حوزه روابط کار نیز اقدامات مهمی صورت گرفته است. هلاکو از افزایش تعداد شعب مراجع حل اختلاف به ۳۴ مورد خبر داده و اعلام کرده که ۳۰ درصد از پروندهها از طریق صلح و سازش حلوفصل شدهاند. همچنین، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها به ۱۷ روز، از دیگر دستاوردهای این حوزه است.
با وجود این پیشرفتها، چالشهایی نیز همچنان وجود دارد. کمبود نیروی بازرسی، مشکلات برخی معادن و ضرورت نظارت دقیقتر بر واگذاریها، از جمله مواردی است که به گفته مسئولان، نیازمند توجه جدی است.
چالش ها و افق پیش رو؛ تولید در مسیر حمایت و اصلاح
آنچه از مجموعه این روایتها برمیآید، تصویری چندلایه از وضعیت کار و تولید در گرگان و استان گلستان است؛ تصویری که در آن، کارگران بهعنوان محور اصلی تولید، در کنار کارفرمایان و با حمایت نهادهای حاکمیتی، تلاش میکنند تا چرخه اقتصاد را پویا نگه دارند. از «سنگرهای تولید» در دل کارخانهها تا اتاقهای تصمیمگیری در دستگاه قضایی، یک هدف مشترک دنبال میشود: حفظ اشتغال، تقویت تولید و حرکت بهسوی ثبات اقتصادی.
نظر شما