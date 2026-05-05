آسیب شناسی علت گرانی های اخیر/استاندار تهران: تمهیدات لازم اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی و هم اندیشی در حوزه گرانفروشی های روزهای اخیر در سطح بازار تهران، که با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه آسیب شناسی کاملی از وضع موجود و خلأهای مدیریتی انجام شد و تصمیمات خوبی برای ساماندهی بازار اتخاذ شد.

وی افزود: در بخش نظارت، تشدید بازرسی ها در روزهای آینده در تمام سطوح از خرده فروشی ها تا مراکز تولیدی استان اجرایی می شود و دستگاه های مسئول با حضور پررنگتر پای کار خواهند آمد.

عضو هیئت دولت با اشاره به بخش تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، تصریح کرد: با استفاده از اختیاراتی که دولت داده است، از ظرفیت شبکه گسترده تجار و بازرگانان استان تهران برای واردات کالاهای پرمصرف استفاده خواهیم کرد که این اقدام نقش مهمی در تنظیم بازار استان ایفا می کند.

معتمدیان با اشاره به ظرفیت های مناسب استان تهران در حوزه نظارت بر بازار از مردم خواست گزارش های خود را درباره گرانفروشی و احتکار از طریق شماره های ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ بازرسی وزارت صمت اعلام کنند و افزود: گشت های سیار مشترک در سطح تهران و شهرستانها تشدید می شود و این قول را می دهیم که با تمام توان با سوءاستفاده کنندگان و گرانفروشان در سطح بازار و اصناف بر اساس قانون برخورد قاطع بر اساس ضوابط صورت گیرد.