به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاعتی مقدم عصر سه‌شنبه در دومین رویداد فرهنگی و ورزشی «کاپیتان» به یاد زنده‌یاد بهمن صالح‌نیا، با تأکید بر نقش این پیشکسوت فقید در ایجاد هویت فرهنگی برای گیلانیان گفت: بهمن صالح‌نیا با دستان خالی در شهر انزلی، فراتر از یک تیم فوتبال، یک هویت فرهنگی ساخت که ما گیلانیان با افتخار در هر کجای ایران از آن یاد می‌کنیم.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با گرامیداشت یاد و خاطره بهمن صالح‌نیا و خانواده اش که در سال‌های پایانی زندگی زحمات بسیاری متحمل شدند، اضافه کرد: همچنین از نصرت ایراندوست که هم‌اکنون مسئولیت آکادمی ملوان و آینده‌سازان فوتبال را بر عهده دارد، تشکر می‌کنم.

طاعتی مقدم با اشاره به تصویر زیبای حضور نوجوانان و آینده‌سازان فوتبال در کنار غفور جهانی، پیشکسوت ملوان، ابراز امیدواری کرد: با پشتیبانی از باشگاه ملوان انزلی، شاهد حضور چندین غفور جهانی دیگر در تیم ملی و نسل‌های آینده خواهیم بود.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی جزو مسئولیت‌های منطقه آزاد انزلی است، تصریح کرد: همانطور که برای توسعه اقتصادی منطقه و استان تلاش می‌کنیم، امیدواریم در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بتوانیم وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم. دست یاری خود را به سوی تمامی صاحب‌نظران و پیشکسوتان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی دراز می‌کنیم.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از اقدامات عمرانی این منطقه در حوزه ورزش خبر داد و گفت: هم‌اکنون زمین ورزشی امین‌آباد را به عنوان یک مجموعه چندمنظوره در دست اقدام داریم. امیدواریم امسال بتوانیم طراحی این پروژه را نهایی کرده و عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم.

طاعتی مقدم با اشاره به آمادگی منطقه آزاد برای همکاری با باشگاه ملوان در زمینه تأمین زمین ورزشی، افزود: در خصوص پیشنهاد استاندار مبنی بر ساخت موزه ورزش، اعلام می‌کنم اگر ساختمان میراثی در شهر انزلی به منطقه آزاد تحویل داده شود، ما آمادگی ایجاد موزه ورزش انزلی را داریم.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور همه مهمانان، به ویژه استاندار گیلان، قهرمانان، ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش گیلان، بر تداوم حمایت‌های منطقه آزاد از ورزش و فرهنگ استان تأکید کرد.