به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر سهشنبه در دومین رویداد فرهنگی و ورزشی «کاپیتان» به یاد زندهیاد بهمن صالحنیا، پدر فوتبال گیلان، که در بندر انزلی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام این پیشکسوت فقید، راز ماندگاری او را معلمی، اخلاق و رفتار جوانمردانه دانست و اظهار کرد: جمعه گذشته در سالگردی در بندر انزلی تصمیم گرفته شد که از حاج غفور جهانی نیز تجلیل شود و خوشبختانه امروز این مراسم به شکل شایستهای برگزار شد.
وی با اشاره به ویژگیهای ممتاز بهمن صالحنیا افزود: آن چیزی که باعث شده امروز مردم بندر انزلی، گیلان و ایران به باشگاه ملوان افتخار کنند، معلم بودن بهمن صالحنیا بود. معلمی که دانایی، رفتار شخصی و اخلاق را به بازیکنانش آموخت؛ معلمی برای یک مقطع نبود، بلکه برای طول زندگی.
حقشناس تصریح کرد: رازی که بهمن صالحنیا را ماندگار کرد، صرفاً تکنیک و تاکتیک نبود، بلکه رفتار، اخلاق و مواظبت از زندگی بچهها و بازیکنان تیم بود. او از معلمی به عرصه فوتبال آمد و جاودانه شد.
استاندار گیلان با بیان اینکه باشگاه ملوان ریشه در خاک انزلی دارد، گفت: علیرغم همه ناملایمات، طوفانها و فرازونشیبها، ملوان ماندگار شده است. راز این ماندگاری را باید در رفتار بهمن صالحنیا جستوجو کرد؛ همان رفتاری که امروز پیشکسوتان ملوان با احترام به او در این مراسم شرکت کردهاند.
وی با اشاره به حضور پیشکسوتانی چون محمد احمدزاده، حاج غفور جهانی، نصرت ایراندوست و دیگر بزرگان ملوان تأکید کرد: اگر این پیشکسوتان پا به استادیوم بگذارند، با یک اشاره میتوانند تماشاگران را ساکت کنند، چراکه اخلاق، رفتار و گفتارشان با مردم کوچه و بازار یکی است و خود را جزئی از مردم میدانند.
حقشناس با طرح دو پیشنهاد گفت: پیشنهاد میکنم منطقه آزاد بندر انزلی برنامه ویژهای برای تجلیل از نصرت ایراندوست، محمد احمدزاده و سایر پیشکسوتان برگزار کند و همچنین موزه ملوان در بلوار انزلی ساخته شود. زمینی در طرح جامع پیشبینی شده که میتوان آن را به «خانه ملوان» یا «موزه ملوان» تبدیل کرد و به نظرم منطقه آزاد از پس ساخت آن برمیآید.
استاندار گیلان با اشاره به کتابی که آقای نعمت درباره سیروس قایقران نوشته، خاطرنشان کرد: این کتاب، فیلمها و همایشها در ذهن نوجوانان و جوانان ما ماندگار خواهد شد. راه حفظ ملوان این است که همه در هر عرصهای کمک کنیم. کارهای سختافزاری ممکن است یک روز ساخته و روزی دیگر تخریب شود، اما کارهای فرهنگی و ورزشی اثر ماندگاری دارند.
وی در پایان تأکید کرد: اگر باشگاه ملوان نبود، شاید بسیاری از جوانان انزلی به جای دیگری میرفتند یا حتی ایران را ترک میکردند. امروز ماندگاری این باشگاه باعث شده خیلیها این شهر را ترک نکنند. منطقه آزاد در سنوات گذشته به ملوان کمک کرده و انشاءالله در آینده نیز کمک خواهد کرد.
