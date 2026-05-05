نقش کلیدی ماماها در ارتقای سلامت مادر و نوزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرموسی میری‌نژاد روز سه شنبه در آیین گرامیداشت روز ماما و تجلیل از تعدادی از ماماهای نمونه شهرستان مراغه، نقش بی‌بدیل ماماها در تأمین سلامت مادران و نوزادان و اهمیت تقویت جایگاه این قشر را مورد اشاره قرار داد و افزود: باید توجه داشت که بدون رسیدگی به مسایل و مشکلات این قشر دست یابی به معیارهای بالای نطام سلامت و ارتقای استانداردهای مربوطه ممکن نخواهد بود.

وی ماماها را از ارکان اصلی نظام سلامت هر جامعه معرفی و اظهار کرد:‌ حضور مؤثر ماماها در تمامی مراحل مراقبت‌های بارداری، زایمان و پس از آن نقش کلیدی و تعیین‌ کننده‌ای در کاهش عوارض و ارتقای شاخص‌های سلامت مادر و نوزاد دارد.

میری نژاد ادامه داد: خدمات تخصصی، دلسوزانه و مسئولانه ماماها علاوه بر حفظ سلامت مادران، در تضمین سلامت نسل آینده نیز نقش اساسی دارد و این تلاش‌ها سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت محسوب می‌شود که همه تصمیم گیران و تصمیم سازان باید به این نقطه مهم توجه خاصی نشان دهند.

وی توجه به حوزه شغلی ماماها را بسیار ضروری دانست و یادآور شد: حمایت از ماماها و فراهم‌ سازی بسترهای مناسب برای فعالیت حرفه‌ای و امن آنان از الزامات ارتقای کیفیت خدمات در حوزه سلامت مادر و کودک است.

میری نژاد با اشاره به اهمیت هم‌ افزایی در نظام سلامت، گفت:‌ انسجام و همکاری درون‌ سازمانی در ارائه خدمات مامایی، می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مراجعان ایفا کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز در این آیین با تبریک روز ماما، اظهار کرد: تأمین زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز، نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات مامایی دارد و حمایت از این حوزه، یکی از رویکردهای مهم در مسیر ارتقای نظام سلامت است.

دکتر فیروز اسماعیل زاده گفت: توجه به نیازهای حرفه‌ای ماماها و ایجاد زمینه های لازم و کمافی برای فعالیت بی دغدغه آنان، در ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش رضایتمندی جامعه هدف بسیار موثر است.

در پایان این آیین از ماماهای برگزیده و پیشکسوت دانشکده علوم پزشکی مراغه تجلیل به‌عمل آمد.