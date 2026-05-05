  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

جایگاه واقعی مامایی در نظام سلامت هنوز شناخته نشده است

جایگاه واقعی مامایی در نظام سلامت هنوز شناخته نشده است

مشهد- استادیار گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به نقش گسترده و کمتر دیده‌شده ماماها در سلامت زنان گفت: جایگاه واقعی مامایی در نظام سلامت هنوز شناخته نشده است.

الهه منصوری قزلحصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حدیث قدسی درباره آفرینش انسان، لحظه تولد نوزاد را «اعجاز آفرینش» توصیف و اظهار کرد: ذره‌ای بودیم که در شکم مادر قرار گرفتیم و با نگاه لطف خداوند به دنیا آمدیم. این لحظه، سخت‌ترین و زیباترین بخش کار ما ماماها است؛ لحظه‌ای که گریه نوزاد، برخلاف همیشه، نشانه امید و شادی است.

استادیار گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: مامایی انتخاب اولش در دوران کنکور نبوده، اما حضور در محیط‌های آموزشی و بالینی به سرعت اهمیت این رشته در سلامت زنان را برایش روشن کرده است و همین موضوع او را به ادامه تحصیل تا مقطع دکتری تخصصی مامایی ترغیب کرده است.

وی با اشاره به سختی‌های این حرفه گفت: مامایی در کنار زیبایی‌هایش، سختی‌های فراوانی دارد که اغلب دیده نمی‌شود. در زایشگاه، فشار کاری و استرس چند برابر است و سرعت عمل، هوشیاری و مدیریت لحظه‌ای شرایط ضروری است.

منصوری افزود: بخش مهمی از وظایف یک ماما همراهی، مراقبت تخصصی، آموزش و حمایت عاطفی مادر در تمام دوران بارداری و پس از زایمان است؛ نقشی که تأثیر مستقیم بر کیفیت بارداری و تجربه زایمان زنان دارد.

استادیار گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأکید کرد: مامایی یک رشته سلامت‌محور است نه بیماری‌محور. یعنی تمرکز ما بر پیشگیری، آگاهی‌بخشی و حفظ سلامت زنان است، نه فقط درمان. ماماها با صرف زمان، سنجش شرایط روانی و اجتماعی زنان و ارائه آموزش، خدماتی جامع‌تر و کم‌هزینه‌تر فراهم می‌کنند و همین باعث ایجاد امنیت و اعتماد در زنان می‌شود.

وی یکی از چالش‌های مهم این حرفه را شناخته نشدن جایگاه واقعی آن در جامعه دانست و گفت: هنوز بسیاری از مردم ماما را مترادف قابله‌های قدیمی می‌دانند، در حالی که مامایی رشته‌ای تخصصی و دانشگاهی است که از بلوغ تا سالمندی خدمات مراقبتی، آموزشی و مشاوره‌ای ارائه می‌دهد.

منصوری بیان کرد: جامعه اغلب ماما را تنها در کنار فرآیند زایمان می‌شناسد، در حالی که زایمان فقط بخشی از فعالیت حرفه‌ای ماماهاست و دانش‌آموختگان این رشته می‌توانند در حوزه‌های درمانی، آموزشی و مدیریتی نقش‌آفرینی کنند.

استادیار گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: حتی در تولیدات رسانه‌ای نیز نقش ماما محدود و نادرست نمایش داده می‌شود.

استادیار گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه این رشته تا مقطع دکتری تخصصی در دو گرایش مامایی و سلامت باروری دانشجو می‌پذیرد و حتی فارغ‌التحصیلان فوق دکتری نیز دارد، گفت: فارغ‌التحصیلان مامایی می‌توانند در زایشگاه‌ها، مراکز بهداشتی، دفاتر کار، مراکز مشاوره، دانشگاه‌ها به عنوان مربی و هیئت علمی و همچنین در پست‌های مدیریتی مانند سوپروایزر بالینی و مترون خدمت ارائه دهند.

وی یکی از چالش‌های جدی را مشخص نبودن حدود اختیارات حرفه‌ای دانست و گفت: مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان طبیعی در زنان کم‌خطر وظیفه قانونی ماما است، اما در عمل همیشه این اختیارات به رسمیت شناخته نمی‌شود و گاهی به دلایل مختلف از افراد سلب می‌شود.

منصوری افزود: استفاده نکردن از مهارت ماماها در پست‌های مدیریتی تخصصی یکی از مشکلات جدی است و زمانی که وظایف نامرتبط به آنان سپرده می‌شود یا از ظرفیت علمی‌شان استفاده نمی‌شود، هم سلامت زنان آسیب می‌بیند و هم سرمایه‌گذاری آموزشی کشور به هدر می‌رود.

کد مطلب 6821193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها