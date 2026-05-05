مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارزیابی برنامههای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، اظهار کرد: کاهش دو درصدی آمار چاقی در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان، حاصل اجرای برنامهای منسجم و پیوسته توسط واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت است که با تکیه بر آموزشهای کاربردی و پیگیریهای مداوم محقق شده است.
وی افزود: در این طرح، افراد دچار اضافهوزن تنها شناسایی نمیشوند؛ بلکه پس از شناسایی در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت، با رویکرد «پیگیری مستمر»، روند اصلاح سبک زندگی آنان تحت نظارت قرار میگیرد تا مداخلات به مرحله تشخیص محدود نماند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: کارشناسان تغذیه در این مراکز با ارائه مشاورههای تخصصی، افراد را در زمینههای حیاتی همچون کنترل دریافت کالری، اصلاح الگوی غذایی، مدیریت رفتارهای پرخطر تغذیهای و تقویت عادات سالم یاری میدهند تا مسیری عملی برای بهبود وضعیت سلامت شهروندان فراهم شود.
وی با تشریح پیامدهای مثبت این کاهش شاخص، خاطرنشان کرد: کنترل چاقی و اضافهوزن مستقیماً در کاهش عوامل خطر بیماریهای جدی از جمله دیابت، فشار خون بالا، بیماریهای قلبی و عروقی، اختلالات متابولیک و تنبلی تخمدان نقش ایفا میکند و بار درمانی سیستم سلامت را در آینده کاهش میدهد.
دلاوری در پایان با قدردانی از مشارکت فعال شهروندان و تلاش تیمهای بهداشتی، از عموم مردم منطقه فرهنگی کاشان دعوت کرد تا برای انجام ارزیابیهای دورهای سلامت و بهرهمندی از خدمات رایگان مشاوره تخصصی تغذیه، به مراکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند.
