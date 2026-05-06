مرند پایلوت کشوری اجرای برنامه پزشک خانواده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز ددهخانی روز چهارشنبه در مجمع سلامت و نخستین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان مرند اظهار کرد: اجرای نظام ارجاع علاوه بر سهولت دسترسی جامعه روستایی به خدمات استاندارد سلامت، موجب کاهش سردرگمی بیماران در روند دریافت خدمات درمانی و تخصصی خواهد شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان مرند با بیان اینکه این برنامه با رویکرد ارتقای عدالت در نظام سلامت پیگیری میشود، یادآور شد: پایهگذاری و آغاز این طرح به دوران تصدیگری مسعود پزشکیان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازمیگردد.
ددهخانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح مهمترین چالشهای فعلی حوزه سلامت در این شهرستان پرداخت و تصریح کرد: افزایش موارد حیوانگزیدگی به دلیل عدم کنترل سگهای بلاصاحب، رشد آمار ابتلا به تب مالت انسانی، ضرورت مقابله با گسترش پشه آئدس مهاجم و خطرات ناشی از آبیاری مزارع با آبهای نامتعارف از جمله تهدیدات بهداشتی منطقه است.
وی همچنین شیوع بیماریهای غیرواگیر نظیر عارضههای قلبی-عروقی و سرطانها و لزوم مقابله با تبلیغات کالاهای آسیبرسان به سلامت را از دیگر مسائلی دانست که نیازمند توجه ویژه و همافزایی دستگاههای اجرایی است.
ارتقای سلامت عمومی، رکن توسعه پایدار جامعه است
فرماندار مرند نیز در این نشست، توجه به شاخصهای بهداشت و درمان را از ارکان اصلی توسعه جامعه دانست و گفت: در کنار پیشبرد پروژههای عمرانی، سرمایهگذاری برای ارتقای سلامت مردم یک ضرورت انکارناپذیر است.
زاهد محمودی با اشاره به سیاستهای کلان دولت در توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی، افزود: هدف اصلی از تشکیل مجمع سلامت شهرستان، شفافسازی چالشهای موجود، جلب مشارکت بینبخشی و پیگیری مستمر برای رفع موانع حوزه سلامت است.
فرماندار مرند با تأکید بر نقش کلیدی دهیاران در آگاهیبخشی عمومی، از آنان خواست تا در زمینه اطلاعرسانی و اجرای دقیق برنامههای سلامتمحور، بهویژه استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، همکاری مستمر و مؤثری با شبکه بهداشت و درمان داشته باشند.
نظر شما