به گزارش خبرگزاری مهر. آیت‌الله جعفر سبحانی مرجع تقلید شیعیان، همچنان پس از گذشت نزدیک به ۵۰ روز از ماه مبارک رمضان، با تعطیل‌کردن کلاس‌های درس خارج، بر لزوم حضور طلاب حوزه علمیه قم در امر تبلیغ و تبیین موضوعات مختلف مرتبط با جنگ، در شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور تأکید دارد.



آیت‌الله سبحانی یک ماه پیش کلاس‌های درس خارج خود را با هدف حضور مؤثر طلاب و روحانیون در عرصه جهاد و فعالیت‌های اجتماعی، تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد.



این درحالی است که این مرجع عالی‌قدر حتی برای مراسم ترحیم همسرشان نیز کلاس درس را تعطیل نکرده بود.