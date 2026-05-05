به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سهشنبه در جلسه گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت هفته معلم، با تبریک این ایام اظهار کرد: خدای متعال خود بهعنوان معلم، علم را در اختیار بشریت قرار داده و این جایگاه تعلیم و تربیت را بسیار والا میکند.
وی با اشاره به حضور دانشجویان خارجی در دانشگاهها افزود: این دانشجویان نباید صرفاً به فراگیری علم اکتفا کنند، بلکه لازم است با فرهنگ، ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز آشنا شوند و این مسئولیت بر عهده دانشگاههاست.
امام جمعه ساری با بیان اینکه علاقهمندی دانشجویان غیرایرانی به معارف دینی قابل توجه است، گفت: حضور آنان در مراسمهای مذهبی، حتی بدون تسلط به زبان فارسی، نشاندهنده ظرفیت بالای انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین بر لزوم تقویت زیرساختهای آموزشی و ارتباطی برای دانشجویان خارجی تأکید کرد و افزود: دانشگاهها باید در این زمینه بهروز و پاسخگو باشند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در اجتماعات و راهپیماییها اظهار داشت: این حضورها نشاندهنده عمق باورهای دینی و انقلابی در جامعه است.
آیتالله محمدی لائینی با انتقاد از رویکردهای صرفاً ابزاری در آموزش عالی تصریح کرد: اگر خروجی دانشگاهها تربیت پزشک و دانشجوی سکولار باشد، تفاوتی با سایر کشورها نخواهیم داشت و این موضوع نهتنها مزیت نیست بلکه نوعی خسارت برای جامعه محسوب میشود.
وی ادامه داد: تعلیم بدون تربیت، ناقص است و بیتوجهی به این موضوع میتواند آسیبهای جدی به جامعه وارد کند، چراکه دانشگاه علاوه بر تولید علم، باید جهتدهی صحیح به آن را نیز مدنظر قرار دهد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر اهمیت دروس معارف اسلامی خاطرنشان کرد: کمتوجهی به این دروس از سوی مدیران، موجب کاهش اثرگذاری آنها میشود و لازم است این حوزه تقویت شود.
وی با اشاره به آموزههای دینی افزود: صرف داشتن علم برای رستگاری کافی نیست و آنچه انسان را حفظ میکند، اخلاص و باور قلبی است.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه با بیان اینکه برخی عقبماندگیها ناشی از بیاعتقادی به ارزشهاست، گفت: در حوزههایی مانند اقتصاد مقاومتی، فضای مجازی و فناوریهای نوین، در صورت عمل نکردن به رهنمودها، با چالش مواجه خواهیم شد.
وی در پایان تأکید کرد: همه افراد در هر جایگاهی وظیفه دارند در جهت تقویت فرهنگ اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی تلاش کنند و نسبت به نفوذ افراد بیاعتقاد در مجموعهها هوشیار باشند.
