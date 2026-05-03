فرهنگیان پیشگامان جبهه علم و خودباوری در مقابله با دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدی لائینی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران آموزشی به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و هفته کارگر برگزار شد، با یادآوری شهدای فرهنگی و دانشآموزان شهید، بهویژه شهیدان مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش کردهاند تا با تضعیف بنیانهای علمی و فرهنگی ایران، استقلال کشور را هدف قرار دهند. اما با تکیه بر خودباوری و انسجام ملی، ملت ایران توانسته است تمامی این تهدیدات را خنثی کند.
وی همچنین با اشاره به جنگهای تحمیلی علیه جمهوری اسلامی، تاکید کرد که دشمنان با استفاده از مزدوران خود یا حتی به طور مستقیم، در تلاش بودند تا استقلال کشور را از بین ببرند اما مردم ایران با ایمان، وحدت و خودباوری، توانستند در برابر این تهدیدات ایستادگی کنند و امروز نیز در برابر تهدیدات مختلف به همین قوت ایستادهاند.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه اظهار داشت: جوهره اصلی آموزش باید بر پایه خودشناسی و اعتماد به نفس باشد و در کشورهایی که تحت سلطه استعمار قرار دارند، چنین مفاهیمی مغفول واقع میشود، اما در جمهوری اسلامی ایران، آموزش به گونهای است که جوانان ما با باور به ظرفیتهای خود میتوانند در برابر قدرتهای جهانی ایستادگی کنند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری همچنین به ضرورت آموزش همراه با آگاهی و بصیرت اشاره کرد و گفت: علم تنها یک ابزار نیست؛ بلکه سلاحی است که در کنار آن باید اخلاق، تقوا، بصیرت رسانهای و تشخیص دوست از دشمن نیز آموزش داده شود.
او تاکید کرد: بیعلمی و بیاخلاقی، خطرات بیشتری از بیاخلاقی در کنار علم دارد.
آیتالله محمدی لائینی در نهایت با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در ساخت موشکهای فرهنگی، گفت: اگر در کلاسهای درسی ما تعلیم و تعلم بههمراه تزکیه نفس، جهاد و ترویج ارزشهای دینی صورت گیرد، این کلاسها به پایگاههای موشکی فرهنگی تبدیل میشوند که دشمنان را هدف قرار میدهند.
