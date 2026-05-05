به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسین زاده ملکی شامگاه سهشنبه در تجمع مردم یاسوج اظهار کرد: ملت ایران امروز در شرایطی قرار دارد که حوادث آن جهان را به قبل و بعد از خود تقسیم میکند و سرعت تحولات بهقدری بالاست که به گفته او فرصت کافی برای گفتوگو درباره آن فراهم نشده است.
وی با مرور بخشهایی از تاریخ ایران گفت: کشور در دورههای مختلف یا قدرتی بزرگ بوده یا هدف طمع بیگانگان قرار گرفته است.
معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در دورههای قاجار و پهلوی بخشهایی از خاک ایران از دست رفت و بهویژه در دوره پهلوی اول ایران در برابر قدرتهای خارجی تسلیم شد و خسارتهای بزرگی دید.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه «درآمدهای نفتی دوره پهلوی با جمعیت ۳۰ میلیونی بسیار بالا بوده»، گفت: اگر امروز کشور بخواهد همان الگو را ادامه دهد، باید روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت بفروشد، در حالی که میزان فروش نفت در سالهای گذشته بهمراتب کمتر بوده است.
ملکی همچنین با اشاره به جدایی بحرین از ایران، این رخداد را «یکی از خسارتهای مهم بر منافع ایران در خلیج فارس» دانست و مدعی شد که این مسئله سهم ایران از آبهای ساحلی و منابع منطقه را کاهش داد.
وی بخش دیگری از سخنان خود را به تحولات سالهای اخیر و تقابلهای منطقهای اختصاص داد و تصریح کرد: ایران «برای نخستینبار پس از قرنها در برابر یک ابرقدرت بهصورت مستقیم ایستاد».
معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش گفت: پیروزیهای اخیر ملت ایران موجب تغییر محاسبات قدرتهای جهانی شده است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و جلوگیری از اختلافافکنی دشمنان، بر پیروی از رهبری و ادامه مسیر فعلی تأکید کرد.
