معاون وزیر آموزش و پرورش: جریان تعلیم و تربیت متوقف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای معاونین اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، صادق حسین‌زاده ملکی، به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

ملکی در ابتدای سخنان خود با تسلیت شهادت امام شهید، جمعی از دانش‌آموزان و فرهنگیان، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، این حوادث را تلخ اما تاریخ‌ساز دانست و اظهار کرد: نسل امروز، شاهد دورانی است که تحولات بزرگ منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این ایام در حافظه تاریخی ایران و جهان ماندگار خواهد شد.

وی با قدردانی از تاب‌آوری و تلاش مدیران، معلمان، مربیان پرورشی و مشاوران استان هرمزگان در سخت‌ترین شرایط سال‌های اخیر گفت: استان هرمزگان در ایامی فعالیت کرد که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز مشابه آن تجربه نشده بود. با وجود فشارهای سنگین و هجمه‌های مختلف، کار آموزش و پرورش بدون توقف ادامه یافت و این مجاهدت‌ها در تاریخ ثبت خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تغییرات شتابان منطقه و شرایط پیچیده جنگی، بر ضرورت هوشیاری، انسجام و استمرار فعالیت‌های تربیتی و آموزشی تأکید کرد و گفت: ما هم‌زمان دو مأموریت اصلی داریم؛ نخست حفظ جریان آموزش و پرورش در شرایط عادی، و دوم ایفای نقش تربیتی و اجتماعی متناسب با شرایط خاص کشور. جنگ و فشارهای بیرونی نباید ما را از مأموریت اصلی تربیت دانش‌آموز غافل کند.

ملکی در ادامه با تشریح رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش در حوزه پرورشی گفت: در حال تغییر ریل پرورشی هستیم و این تحول هم جنبه ساختاری دارد و هم جنبه محتوایی. الگوی پرورشی چهارلایه‌ای در حال استقرار است که از سطح سرگرمی‌های مفید و فعالیت‌های گروهی آغاز می‌شود و تا مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان، مصرف فرهنگی و تربیتی هدفمند، و در نهایت استعدادیابی و هدایت تربیتی پیش می‌رود.

وی افزود: در آینده‌ای نزدیک، بخش قابل توجهی از خدمات جشنواره‌ها و برنامه‌های پرورشی بر اساس پروفایل استعدادهای هر دانش‌آموز ارائه خواهد شد تا پرورش از حالت گزارش‌محور به دانش‌آموزمحور تبدیل شود.

معاون وزیر با تأکید بر اهمیت مراقبت روانی و اجتماعی در مدارس گفت: امسال غربالگری سراسری نماد در دوره ابتدایی با پوشش بیش از ۹۰ درصد و در متوسطه با پوشش گسترده اجرا شد. انتظار می‌رود مدیران و مشاوران مدارس نسبت به دانش‌آموزان دارای وضعیت قرمز و نارنجی توجه ویژه، پیگیری مستمر و ارتباط انسانی غیرمستقیم داشته باشند تا حریم خصوصی خانواده‌ها حفظ و حمایت لازم ارائه شود.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل فعالیت‌های پرورشی در تمرین مهارت‌های زندگی توضیح داد: بخش زیادی از مهارت‌های ارتباطی، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری و بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان نه در کلاس درس، بلکه در فعالیت‌های پرورشی شکل می‌گیرد. اگر فرصت تجربه، تعامل و حتی اشتباه‌کردن را از دانش‌آموز بگیریم، امکان رشد واقعی مهارت‌های زندگی را از او گرفته‌ایم.

ملکی با اشاره به برنامه‌های وزارت برای توسعه زیرساخت‌های پرورشی گفت: با وجود محدودیت‌های شدید بودجه‌ای کشور، تلاش شد اعتبارات اردوگاه‌های دانش‌آموزی افزایش یابد و زمینه توسعه فضاهای اردوگاهی فراهم شود؛ زیرا اردوهای دانش‌آموزی نقش تعیین‌کننده در تربیت اجتماعی و شخصیتی دارند.

وی افزود: هدف این است که در الگوی آینده، اردوگاه‌ها به مراکز نشاط، تجربه و گروه‌ورزی دانش‌آموزان تبدیل شوند، نه صرفاً محل اسکان.

معاون وزیر همچنین از لزوم تداوم حضور فعال فرهنگیان و دانش‌آموزان در برنامه‌های اجتماعی محلی سخن گفت و افزود: ضروری است مناطق آموزش و پرورش حداقل هفته‌ای یک برنامه منسجم دانش‌آموزی در اجتماعات محلی داشته باشند و گروه‌های فرهنگی، هنری، سرود، قرآن و عترت در این رویدادها مشارکت کنند.

وی همچنین بر فعال‌سازی فضاهای رسانه‌ای مدارس، از جمله «رادیو مدرسه» و تولید محتوای رسانه‌ای توسط مربیان و دانش‌آموزان تأکید کرد.

ملکی با قدردانی ویژه از معلمان، مربیان پرورشی و مدیران مدارس گفت: در یک سال گذشته سه مرحله مختلف بحران را تجربه کردیم، اما جریان تعلیم و تربیت متوقف نشد. پیروزی‌ها و موفقیت‌های این دوره، حاصل همت و دقت شماست و این تلاش‌ها در آینده مورد ارزیابی تاریخی نسل‌ها قرار خواهد گرفت.