آموزش و پرورش ؛ در خط مقدم جنگ ترکیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست برخط صادق حسین‌زاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با معاونان پرورشی، مربیان امور تربیتی و مشاوران مدارس سراسر کشور برگزار شد.

صادق حسین‌زاده ملکی در این نشست برخط، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا گفت: با وجود همه گرفتاری‌ها، مشکلات و کمبودها، بسیاری از مربیان و مشاوران ما به‌خوبی در مسئولیت‌های خود، نقش‌آفرینی می‌کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اکنون حداقل در چهار جنگ ترکیبی بسیار پیچیده قرار داریم؛ جنگی که ابرقدرت‌های دنیا و به تعبیر ما فرعون زمان و یزید زمان علیه ملت ایران و کشور عزیزمان طراحی کرده‌اند و اهداف مشخصی را در آن دنبال می‌کنند.

وی گفت: این جنگ در چهار بُعد به‌صورت هم‌زمان در حال پیگیری است؛ جنگ نظامی، جنگ امنیتی و شهری، جنگ شناختی و جنگ اقتصادی که هر چهار حوزه نیز شرایط خاص خود را دارد.

تشریح اهداف دشمن در جنگ ترکیبی اخیر

وی افزود: این یزیدی که امروز در رأس دولت شرور آمریکا قرار دارد، بسیاری از موضوعات را حتی صریح‌تر از گذشتگان خود بیان می‌کند.

صادق‌زاده ملکی بیان کرد: یکی از اهداف آن‌ها طبیعتا از بین بردن نظام جمهوری اسلامی است. هدف دوم تجزیه ایران عزیز است. هدف دیگر آن‌ها تحویل «زمین سوخته» است؛ به این معنا که همه زیرساخت‌ها و توانایی‌های ایران که به‌ویژه در این چهل سال گذشته در اقصی نقاط کشور توسعه پیدا کرده و در حوزه‌های مختلف ارتقا یافته، نابود شود.

وی ادامه داد: در کنار آن، طبیعتا از قتل و غارت ملت ایران هم هیچ ابایی ندارند و چنین اهدافی را نیز دنبال می‌کنند که در اظهاراتشان، گاهی صریح و گاهی غیرصریح، به آن اشاره کرده‌اند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: همچنین به‌دنبال بی‌ثبات‌سازی سیاسی بلندمدت ایران هستند. یعنی حتی اگر به خیال خام خودشان بتوانند به جمهوری اسلامی آسیب بزنند و مثلا دولتی را بر سر کار بیاورند، هدفشان این است که آن دولت در بلندمدت بی‌ثبات باشد؛ یعنی ایران دچار بی‌ثباتی سیاسی و حتی جنگ داخلی طولانی‌مدت شود. آن‌ها حتی اخیرا گفته‌اند که نه‌تنها مرزهای ایران، بلکه نام ایران نیز نباید باقی بماند. به‌دنبال آن هستند که جنگ داخلی بلندمدت و بی‌ثباتی سیاسی طولانی در منطقه شکل بگیرد.

وی ادامه داد: از منظر آن‌ها این بخشی از پروژه «تولد خاورمیانه جدید» است؛ همان طرحی که با نگاه خاص خودشان تعریف کرده‌اند و از زمان جورج بوش پسر، به‌طور ویژه روی آن متمرکز شده‌اند. در این طرح، خاورمیانه‌ای مدنظر است که به‌نوعی تحت پادشاهی رژیم منحوس و کودک‌کش صهیونیستی شکل بگیرد. این مجموعه اهداف اعلامی رژیم خونخوار آمریکا و ایادی صهیونیستی آن است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در این جنگی که در حال وقوع است، با نصرت الهی و تحقق وعده‌های الهی، شاهد اتفاقات بسیار بزرگی در ساحت نظامی هستیم، گفت: این حوزه‌ که پیشران اصلی این عملیات‌ها محسوب می‌شود. جهانیان به معنای واقعی کلمه دچار حیرت شده‌اند. از نظر نظامی، نوع عملیات حساب‌شده، مدبرانه و بسیار دقیقی که در جبهه‌های نبرد علیه جبهه باطل در حال انجام است، قابل توجه است. پیروزی‌ها بسیار حیرت‌انگیز و موفقیت‌ها بسیار شوق‌انگیز است؛ این عملیات‌ها دشمن را به معنای واقعی کلمه دچار حیرت کرده است؛ زیرا چنین سطحی از قدرت نظامی ایران را حتی در مخیله خود هم به‌ویژه در چنین شرایطی نمی‌تواند بگنجاند.

وی به ضربه‌پذیری عجیب دشمن اشاره کرد و گفت: نکته دوم اینکه ما هم در برخی موارد واقعا تعجب کردیم. سال‌های طولانی برای جنگ با آمریکا خود را آماده کرده بودیم، اما تصور نمی‌کردیم که آمریکا با آن همه هیمنه نظامی تا این اندازه ضربه‌پذیر باشد. ضربه‌پذیری عجیبی از خود نشان داده که طبیعتا از نگاه تحلیلگران نظامی جهان نیز پنهان نمانده است و به نظر می‌رسد معادلات نظامی آینده جهان را نیز تحت تاثیر قرار داده باشد، اما اینکه چرا این ظرفیت‌ها و توانایی‌ها پیش‌تر مورد توجه دشمن قرار نگرفته بود، دلایلی دارد.

حسین‌زاده ملکی افزود: در طول نزدیک به هشتاد سال جنایت آمریکا علیه ایران، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همیشه آزادی‌خواهان، روشنفکران و دلسوزان ایران و حتی جهان تلاش کرده‌اند که سلطه و جنایات آمریکا را از کشور خود دور کنند. همان‌طور که در بیانات حضرت امام راحل عظیم‌الشان در سال ۱۳۴۲ نیز آمده است، حتی خطاب به محمدرضا پهلوی فرمودند: «شاید بتوانیم تو را تا حدی تحمل کنیم، اما اینکه این‌قدر برده حلقه‌به‌گوش آمریکا و اسرائیل باشی قابل قبول نیست.» از همان زمان نیز مشخص بود که نقطه اصلی دشمنی ما با آمریکا، همان نقطه‌ای است که بیشترین ضربه را به ملت‌های جهان و به‌ویژه ملت ایران وارد می‌کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی توانستیم آمریکا را از ایران خارج کنیم. بعد از آن نیز آمریکا تلاش‌های فراوانی کرد تا دوباره به مدار سلطه و چپاول خود بازگردد و نیابتی‌های مختلفی را به میدان فرستاد. حدود ۴۷ سال با نیابتی‌های آمریکا جنگیده‌ایم؛ از گروه‌های تروریستی سازمان‌دهی‌شده در سراسر کشور گرفته تا گروه‌های تجزیه‌طلب و سپس صدام را به‌عنوان نیابتی خود به میدان آوردند؛ یک دیکتاتور وابسته که علیه این کشور جنگ به راه انداخت.

وی افزود: جمهوری اسلامی و ملت ایران از آن مرحله نیز با موفقیت عبور کردند. پس از آن نیز نیابتی‌های دیگری شکل گرفتند تا به داعش رسیدیم. در جنگ دوازده‌روزه نیز با آخرین نیابتی آمریکا یعنی رژیم منحوس و جنایتکار صهیونیستی جنگیدیم و سیلی بسیار سختی به آن وارد کردیم. همین ضربه‌ها باعث شد که در نهایت خود آمریکا، به‌عنوان پدرخوانده این جریان، مستقیما وارد میدان شود.

حسین‌زاده ملکی ادامه داد: اکنون وارد مرحله‌ای شده‌ایم که آمریکا با لشکرکشی و اعزام ناوهایی مانند آبراهام لینکلن وارد میدان شده است. در این مرحله، جمهوری اسلامی با برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده در چهار حوزه نظامی تمرکز کرد؛ اول، بالا بردن قیمت انرژی از طریق مسئله تنگه هرمز؛ موضوعی بسیار مهم و استراتژیک. یکی از وجوه مهم آن این است که روایت رسانه‌ای جهان عمدتا در دست جریان آمریکایی است و پیروزی‌های ما را سانسور می‌کند، اما افزایش قیمت بنزین در جهان عملا شکست آمریکا را به مردم دنیا نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه محور دوم، ناامن‌سازی کشورهای همکار آمریکا بوده است، گفت: در این زمینه نیز اتفاقات قابل توجهی رخ داده، از جمله فرار سرمایه‌ها از برخی کشورها، به‌ویژه امارات که در سال‌های اخیر نقش مهمی در خدمت به صهیونیسم جهانی ایفا کرده و بسیاری از زیرساخت‌های مالی، اقتصادی و فناوری مورد نیاز رژیم صهیونیستی، آن هم با پول نفت و سرمایه مردم منطقه را فراهم کرده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: محور سوم، حمله به نقاط فلج‌کننده رژیم صهیونیستی بوده که به‌مراتب شدیدتر از جنگ دوازده‌روزه انجام شده است. محور چهارم، حمله به زیرساخت‌ها و لجستیک تهاجمی آمریکا در منطقه است؛ از رادارها گرفته تا مراکز جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، پایگاه‌ها، سوخت‌رسان‌ها و حتی ناو آبراهام لینکلن که با ضرباتی که وارد شد، بسیاری از رادارها از کار افتادند و تا حد زیادی چشم آمریکا و اسرائیل در منطقه کور شد. این مسئله به ما امکان داد که عملیات‌ها را بهتر پیش ببریم. برخی از ناوهای آن‌ها نیز مجبور شدند فاصله بگیرند و عملا از حالت عملیاتی خارج شوند.



وی افزود: این‌ها تنها بخشی از ضرباتی است که تاکنون در جبهه نظامی وارد شده است. جوانان و سربازان این کشور با فداکاری در حال انجام ماموریت‌های خود هستند و بسیاری از توانایی‌های راهبردی خود را برای مقابله مستقیم با آمریکا حفظ کرده بودند؛ چرا که می‌دانستیم دیر یا زود چنین مواجهه‌ای رخ خواهد داد.

در جنگ شناختی، مربیان، معلمان، مشاوران و مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در افشای چهره واقعی دشمن دارند

حسین‌زاده ملکی به جنگ اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حوزه جنگ اقتصادی نیز طی یکی دو هفته اخیر گشایش‌هایی به وجود آمده و شاهد ترک خوردن دیوارهای تحریم هستیم؛ آن هم در نتیجه همین تحولات نظامی و تلاش‌های جهادی دولت و مسئولان کشور و در ساحت جنگ شناختی نیز به همت مربیان، معلمان، مشاوران و فعالان فرهنگی اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است و مردم ایران نیز دست به دست هم داده‌اند تا نقاب از چهره فرعون زمان بردارند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به جنگ امنیتی و شهری اشاره کرد و گفت: در حوزه جنگ امنیتی و شهری هم که می‌دانید، اکنون مهم‌ترین وظیفه من و شما در کنار جنگ شناختی، توجه به جنگ میدانی و شهری است. این حضور میدانی که همه باید در این حوزه داشته باشیم و نقش‌آفرینی کنیم، تاثیر مستقیم در همه پیروزی‌هایی دارد که می‌تواند اهداف دشمن را کاملا از بین ببرد.

وی در ادامه گفت: اهداف دشمن با قدرت و ایستادگی ملت ایران تا حد زیادی ناکام مانده است. با این حال، جنگ شهری و حضور میدانی و محله‌ای در این روزها از اهمیت زیادی برخوردار است. درباره زمان پایان جنگ، ابعاد مختلفی وجود دارد. نخست آنکه دشمن به‌دنبال آتش‌بس است و از راه‌های گوناگون نیز پیام‌هایی در این زمینه ارسال می‌کند، زیرا ضربه‌های سنگینی متحمل شده‌اند.

ملکی گفت: اما در شرایط کنونی، به‌ویژه طی یکی‌دو هفته اخیر، جمع‌بندی مسئولان کشور این بوده است که هدف دشمن از طرح آتش‌بس، تجدید قوا و بازیابی توان نظامی خود است؛ به‌ویژه برای جبران ذخایر موشکی و هواپیمایی و بازسازی توان میدانی. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران خود را برای جنگی طولانی‌مدت آماده کرده است، چرا که آگاه است این نبرد ممکن است کوتاه‌مدت نباشد و آمادگی برای چنین شرایطی ضروری است.

دفاع مقدس؛ الگوی موفق بازدارندگی و مقاومت

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت بازدارندگی میان‌مدت و بلندمدت در برابر تهاجمات احتمالی علیه کشور، گفت: یکی از اهداف اصلی ما در حوزه فرهنگی، تقویت توان مقاومت ملی در برابر تهدیدات است. جنگ تحمیلی نمونه‌ای مهم از این نوع بازدارندگی است. در ابتدای تهاجم رژیم صدام به ایران، شکست‌هایی در جبهه‌ها رخ داد، اما با ایستادگی مردم و تدبیر فرماندهان، جریان جنگ تغییر کرد و در نهایت فتح خرمشهر رقم خورد که یک دستاورد استراتژیک و نقطه عطف در شکستن ائتلاف جهانی علیه ایران بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در همان زمان بسیاری از قدرت‌های جهانی خواستار آتش‌بس بودند و سازمان ملل نیز قطعنامه‌هایی صادر می‌کرد که بسیار ضعیف و زیان‌بار برای ایران محسوب می‌شد. اما تصمیم مسئولان نظام، به‌ویژه امام راحل عظیم‌الشأن، بر ادامه جنگ بود؛ نه از آن جهت که ایران مخالف صلح باشد، بلکه به این دلیل که بخش وسیعی از اراضی کشور در اشغال دشمن قرار داشت و پذیرش آتش‌بس در آن مقطع به معنای تثبیت تجاوز و جدا شدن بخشی از سرزمین ایران بود.

وی افزود: به همین دلیل، با وجود پیروزی‌های بزرگی همچون فتح خرمشهر، آن قطعنامه‌های اولیه پذیرفته نشد و جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که به قطعنامه‌ای مناسب‌تر و دارای برخی تضمین‌ها رسید، به مقاومت خود ادامه داد.