به گزارش خبرنگار مهر، میدان انقلاب تهران شامگاه سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه شاهد برگزاری آئین بدرقه ۱۰۰ تن از زائران عتبات عالیات بود.

بسیاری از این زائران که اولین سفر خود به کربلا را تجربه می‌کنند در قالب کاروان قرار بی قرار و با کمک‌های مردمی عازم این سفر معنوی می‌شوند. این کاروان متشکل از زائرانی از سنین مختلف است.

تجمع کنندگان میدان انقلاب تهران که در شصت و ششمین شب از تجمعات سراسری مردم ایران شرکت کردند از بدرقه کنندگان زائران بودند.

این مراسم با مداحی ذاکرین اهل بیت حسین طاهری و مداحی و نوحه خوانی همراه بود.

زائران این کاروان سعادت و سربلندی مردم ایران و پیروزی کشور در مقابل استکبار جهانی را از جمله دعاهایی دانستند که اجابت ان را در زیارت حرم‌های مطهر از ائمه اطهار خواستارند.