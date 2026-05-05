هادی سلیمی در حاشیه دیدار با فرماندار لنگرود در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامههای این نهاد همزمان با هفته جهانی هلالاحمر (۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت) پرداخت و با گرامیداشت این هفته، از تدارک ۱۰۰ برنامه متنوع در حوزههای امدادی، درمانی، آموزشی، جوانان و خیرین در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: تمامی شهرستانهای گیلان میزبان مانورهای امداد و نجات خواهند بود که طی آن، آمادگیهای عملیاتی، بهروزرسانی تجهیزات و تمرینهای آمادگی در شرایط اضطراری انجام میشود.
مدیرعامل هلالاحمر گیلان با اشاره به پویش سراسری «ایران ما» که با هدف جذب مشارکت حداکثری مردم طراحی شده است، تصریح کرد: این پویش برای هدایت و ساماندهی ظرفیتهای مردمی در رستههای مختلف از جمله بهداشت و درمان، خدمات امدادی، آموزشی و حتی خدمات تاسیساتی راهاندازی شده است.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر از مردم استان گیلان از طریق سامانه «هلالمند» در این پویش ثبتنام کردهاند تا انشاءالله شاهد ایرانی آباد، آرام و پیروز باشیم.
افتتاح دو مرکز درمانی با ارزش ۸۳۰ میلیارد تومان
سلیمی از افتتاح دو مرکز مهم درمانی در استان طی هفته هلالاحمر خبر داد و گفت: نخستین پروژه، مرکز جامع دیالیز در شرق گیلان است که ظرف کمتر از ۱۰ ماه تجهیز و ساخته شده است. ارزش ریالی این پروژه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است و هماکنون زیر بار بوده و به مردم شرق گیلان و غرب مازندران خدمت ارائه میدهد. افتتاح نمادین این مرکز طی روزهای آینده با حضور مسئولان کشوری و استانی انجام خواهد شد.
وی دومین پروژه را داروخانه هلالاحمر در شهرستان لاهیجان (شرق گیلان) اعلام کرد و افزود: این داروخانه از ابتدای اردیبهشتماه شروع به کار کرده و ارزش ریالی آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است. مجموع این دو پروژه ۸۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد همچنین حدود ۵۰ میلیارد تومان تجهیزات و امکانات جدید به مجموعه استان اضافه می شود.
تأکید بر عدالت سلامت و آمادگی برای تأمین داروهای خاص
سلیمی با اشاره به کمبود دارو در برخی نقاط استان، ابراز داشت: داروخانه لاهیجان در شرق استان آماده خدمترسانی است و ما آمادگی داریم در صورت همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مراکز دارویی را در شهرستانهای رودسر و لنگرود نیز توسعه دهیم. تأمین داروهای خاص برای سلامت هماستانیها در اولویت ما قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: تمام هم و غم ما فراهم کردن زمینه عدالت سلامت در استان است تا مردم با امنیت خاطر، خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
مدیرعامل هلالاحمر گیلان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره برنامههای این نهاد در لنگرود، گفت: احیای مرکز درمانی لنگرود، اردوگاه بینالمللی چاب (اسکان اضطراری) و آمادهسازی سایتهای آموزشی را در دستور کار داریم. تجهیزات جدید به این مراکز اضافه شده و کلاسهای آموزشی نیز تأمین میشود.
وی افزود: بحث اسکان ویژه نیز دنبال میشود تا بتوانیم از این اردوگاه به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی کشور بهرهمند شویم.
اضافه شدن پهپاد به ناوگان امدادی
سلیمی از اضافه شدن دو تا سه فروند پهپاد به مجموعه تجهیزات امدادی استان خبر داد و تصریح کرد: این پهپادها هماکنون در اختیار تیمهای امدادی قرار دارد و سرعت عملیاتهای جستجو و نجات را افزایش خواهد داد. رونمایی از این پهپادها طی هفته هلالاحمر انجام میشود.
وی در خصوص وضعیت پروازی نیز اظهار داشت: پایگاه امداد هوایی استان فعال است و بالگرد به همراه گروه پروازی مستقر میباشند. در صورت نیاز، خدمات هوایی بر اساس درخواستهای واصله ارائه میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان در پایان خاطرنشان کرد: چشمانداز ما فراگیر کردن خدمات درمانی و امدادی و سرعتبخشی به عملیاتهای امداد و نجات برای همه هماستانیها است.
نظر شما