به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی و امدادی هلال احمر گیلان اظهار کرد: مرکز عملیات جمعیت هلال احمر استان گیلان با امکانات زیرساختی بینظیر، به عنوان بستر اصلی خدمات امدادی و عملیاتی مجهز به تکنولوژیهای روز، آغاز به کار کرده است این مرکز با استفاده از شبکههای پیشرفته و اینترنت ملی، قابلیت استمرار و گسترش خدمات را داراست.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان از افتتاح و بهرهبرداری چندین پروژه عمرانی، آموزشی و درمانی با اعتبار ۸۷۷ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژهها شامل مرکز عملیات جمعیت، پایگاههای امدادی و تجهیزات آموزشی در شهرستانهای مختلف استان است.
وی افزود: در حوزه آموزش نیز با حمایت جمعیت استان، تجهیزات آموزشی استانداردسازی شده در اختیار تمامی شهرستانها قرار گرفته است تا نیروهای انسانی بتوانند به بهترین شکل آموزش ببینند و آماده خدمت باشند.
مدیرعامل هلال احمر گیلان با اشاره به افزایش پایگاههای امدادی استان، گفت: در سال جاری سه پایگاه جدید به مجموعه پایگاههای امدادی استان افزوده شده و خودروهای عملیاتی متعددی از جمله آمبولانس، خودروهای نجات و خودروی سواری به استان اختصاص یافته است.
سلیمی همچنین به افتتاح مجتمع آموزشی در شهرستان سیاهکل و بخش دیلمان اشاره کرد و افزود: این مجتمع علاوه بر آموزش، خدماتی عامالمنفعه مانند تأمین لپتاپ و امکانات آموزشی برای دانشآموزان محروم منطقه ارائه میدهد که با همکاری خیرین و تلاشهای جمعیت هلال احمر محقق شده است.
وی در پایان از تدوین تفاهمنامه آموزش زبان ملی و استانی برای کارکنان جمعیت هلال احمر استان خبر داد و گفت: این آموزشها ظرف کمتر از شش ماه آینده به اجرا در خواهد آمد تا سطح کیفی خدمات بهطور چشمگیری ارتقا یابد.
نظر شما