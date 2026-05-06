آخرین وضعیت روستای رانشی لشکان رودسر؛ ۴۰۰ متر جاده ساخته شد

محمدعلی ویشکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین اقدامات انجامشده در خصوص روستای لشکان رودسر و همچنین برنامههای این اداره کل در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر پرداخت و با اشاره به موقعیت روستای لشکان رودسر که در ارتفاع ۱۸۵۰ متری از سطح دریا و به گزارش اداره کل زمینشناسی استان، جزو روستاهای رانشی گیلان محسوب میشود، اظهار کرد: بر اساس آخرین بازدید صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور، به ۱۵ تا ۱۶ واحد مسکونی این روستا مبلغی بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان کمک تعلق خواهد گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان افزود: حتی واحدهایی که خسارتهای حداقلی دیدهاند نیز از این کمکها بهرهمند خواهند شد.
ساخت راه دسترسی جدید ۴۰۰ متری
ویشکایی با اشاره به تخریب کامل راه دسترسی این روستا، خاطرنشان کرد: استاندار گیلان به اداره کل راهداری و بنیاد مسکن استان دستور دادند تا راه دسترسی جدیدی به طول حدود ۴۰۰ متر برای این روستا پیشبینی کنند. خوشبختانه این راه ساخته شده و هماکنون عملیات شنیریزی آن در حال انجام است.
وی ادامه داد: اداره کل راهداری تعداد ۱۵۰۰ لوله مسلح برای نهر ورودی جاده پیشبینی کرده که از طریق لولهسازی شمال تحویل و اعزام خواهد شد.
ویشکایی از جابجایی تیرهای برق واقع در مسیر این روستا خبر داد و گفت: شرکت برق شهرستان در این خصوص زحمت کشید. همچنین یکی از مدارس منطقه نیز عقبنشینی انجام شد که خوشبختانه این اقدامات به پایان رسیده است.
خسارت ۱۳.۵ میلیارد تومانی به باغات
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به خسارت وارد شده به باغات فندق و گردو در این منطقه، تصریح کرد: بالغ بر ۵ هکتار از باغات دچار خسارت شده که جهاد کشاورزی استان هزینه آن را ۱۳.۵ میلیارد تومان برآورد کرده است.
وی افزود: این گزارشها توسط اداره کل مدیریت بحران استان جمعبندی و برای سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شده تا ان شاءالله رضایت مردم عزیز منطقه جلب شود.
ویشکایی در پاسخ به سؤالی درباره برنامههای آینده مدیریت بحران استان، اظهار داشت: دو روز قبل جلسه مدیریت بحران استان به ریاست استاندار برگزار شد و مباحث بسیار خوبی مطرح شد. بزرگترین طرح، بحث انرژیهای نو و تجدیدپذیر به ویژه نصب پنلهای خورشیدی است.
وی ادامه داد: سه قطعه زمین در شهرستان رودبار برای این منظور تعرفه شده است. هفته آینده جلسهای با معاون و قائممقام وزارت نیرو در استان برگزار خواهد شد. در فاز اول، بالغ بر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در شهرستان رودبار احداث میشود، چرا که اقلیم این شهرستان برای نصب پنلهای خورشیدی سازگاری بیشتری دارد.
هشدار جریمه به ادارات متخلف
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به تأکید استاندار مبنی بر همکاری ویژه دستگاههای اجرایی، گفت: برابر برنامه هفتم توسعه، تمامی ادارات موظفند سالانه ۵ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند. در غیر این صورت، مشمول جرایمی خواهند شد که از استان اخذ و به استانهای دیگر پرداخت میشود.
ویشکایی از مردم شهرستان رودبار و دستگاههای متولی از جمله امور اراضی، بنیاد مسکن و راهوشهرسازی خواست تا در این طرح بزرگ همکاری کنند.
خسارت ۱۰ همتی اغتشاشات دیماه در گیلان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان در پاسخ به سؤالی درباره میزان خسارتهای سال گذشته استان، اظهار داشت: خسارت ناشی از اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دیماه در استان بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ویشکایی تصریح کرد: این خسارتها در بخشهای بازار، واحدهای مسکونی، خدماتی، بانکها و ادارات احساس شده است.
