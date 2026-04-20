ویشکایی: ایمنی ساکنان روستای لشکان اشکور در اولویت اقدامات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ویشکایی عصر دوشنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان با موضوع رانش زمین در روستای لشکان اشکور بخش رحیم‌آباد رودسر، اظهار کرد: از دقایق نخست وقوع این حادثه، جلسات هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط تشکیل و بازدیدهای میدانی از منطقه انجام شد.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی این روستا، افزود: روستای لشکان در ارتفاع حدود هزار و ۸۵۰ متری از سطح دریا قرار دارد و منطقه‌ای کاملاً کوهستانی و نسبتاً صعب‌العبور محسوب می‌شود و حدود ۷۰ خانوار در آن سکونت دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با بیان اینکه امنیت جانی ساکنان منطقه برای مسئولان اهمیت ویژه دارد، گفت: استاندار گیلان دستور پیگیری ویژه این موضوع را صادر کرده و هماهنگی‌های لازم با سازمان مدیریت بحران کشور نیز انجام شده است.

ویشکایی ادامه داد: در بازدید میدانی انجام شده، موضوع با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز مطرح شد و مقرر شد پس از آماده‌سازی مستندات و گزارش‌های فنی، اقدامات لازم برای جلب حمایت‌های ملی پیگیری شود.

وی با قدردانی از حضور سریع کارشناسان زمین‌شناسی و دستگاه‌های مرتبط در محل حادثه، تصریح کرد: بررسی دقیق شرایط زمین و ارزیابی میزان خطر برای ساکنان منطقه از اولویت‌های اصلی است تا بر اساس نظر کارشناسی درباره ادامه سکونت یا جابه‌جایی برخی خانوارها تصمیم‌گیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان همچنین به نقش بنیاد مسکن در رسیدگی به خسارات اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن به عنوان متولی بازسازی واحدهای مسکونی در حوادث طبیعی، در این بازدید حضور داشته و در این جلسه تصمیمات لازم برای حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: با دستور استاندار گیلان، راهداری و بنیاد مسکن موظف شده‌اند با بررسی گزینه‌های پیشنهادی فرمانداری و بخشداری، نسبت به احداث مسیر دسترسی مناسب برای روستا در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند.

ویشکایی همچنین از بررسی امکان جابه‌جایی برخی خانوارهای در معرض خطر خبر داد و گفت: در صورت تشخیص کارشناسان مبنی بر ناایمن بودن شرایط سکونت، با اولویت استفاده از ظرفیت اراضی منابع طبیعی، تمهیدات لازم برای انتقال خانوارها به محل مناسب فراهم خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان در ادامه با اشاره به ظرفیت صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور، افزود: این صندوق یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از خسارت‌دیدگان حوادث طبیعی است و در چنین شرایطی می‌تواند نقش مؤثری در جبران خسارات ایفا کند.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت بحران شهرستان با محوریت فرماندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی، با استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرستانی و استانی، روند رسیدگی به مشکلات روستای لشکان را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.