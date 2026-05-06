افزایش نگران کننده سوء تغذیه در بین کودکان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین ، "یوسف ابوبکر" گفت: این میزان درمقایسه با سال گذشته، ۸ درصد رشد داشته و کودکان فلسطینی با بیشترین میزان مرگ و میر مواجه شده اند.
ابوبکر افزود: نرخ کم خونی در بین کودکان یک ساله، ۸۱ درصد است و کودکان از سوء تغذیهای که بر رشد جسمی و عقلی آن ها تأثیر میگذارد، رنج میبرند.
به گفته وی، با وجود اینکه مراکز و نهادهای درمانی و بین المللی این آمار را دراختیار دارند، ولی درعین حال، موانعی بزرگ وجود دارد که مانع از ورود مواد غذایی اساسی و مواد مغذی به غزه میشود و این در حالی است که قیمتهای اجناس و کالاها بالاست.
افزایش نگران کننده موارد سوء تغذیه در میان کودکان در نوار غزه ، موجب نگرانی مراکز سلامت و بهداشت دراین منطقه شده و باعث شده است که کارشناسان بخش بهداشت درباره روند خطرناک سوء تغذیه دراین باریکه تحت محاصره و تاثیر سوء و مخرب آن بر نسل های آینده ملت فلسطین هشدار دهند.
