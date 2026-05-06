  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۴۲

افزایش نگران کننده سوء تغذیه در بین کودکان غزه

افزایش نگران کننده سوء تغذیه در بین کودکان غزه

مدیر اداره تغذیه در وزارت بهداشت غزه درباره افزایش میزان سوء تغذیه در بین کودکان غزه در مقایسه با سال گذشته هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین ، "یوسف ابوبکر" گفت: این میزان درمقایسه با سال گذشته، ۸ درصد رشد داشته و کودکان فلسطینی با بیشترین میزان مرگ و میر مواجه شده اند.

ابوبکر افزود: نرخ کم‌ خونی در بین کودکان یک ساله، ۸۱ درصد است و کودکان از سوء تغذیه‌ای که بر رشد جسمی و عقلی آن ها تأثیر می‌گذارد، رنج می‌برند.
به گفته وی، با وجود اینکه مراکز و نهادهای درمانی و بین المللی این آمار را دراختیار دارند، ولی درعین حال، موانعی بزرگ وجود دارد که مانع از ورود مواد غذایی اساسی و مواد مغذی به غزه می‌شود و این در حالی است که قیمت‌های اجناس و کالاها بالاست.

افزایش نگران کننده موارد سوء تغذیه در میان کودکان در نوار غزه ، موجب نگرانی مراکز سلامت و بهداشت دراین منطقه شده و باعث شده است که کارشناسان بخش بهداشت درباره روند خطرناک سوء تغذیه دراین باریکه تحت محاصره و تاثیر سوء و مخرب آن بر نسل های آینده ملت فلسطین هشدار دهند.

کد مطلب 6821477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدا به حساب اعمالشون برسونه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها