درگیری ها در ادلب سوریه و بازداشت عناصر خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عمده این درگیریها در اطراف شهرکهای الفوعه، کفریا و کفرجالس در حومه شمالی ادلب گزارش شده است.
به گفته منابع محلی ، نیروهای امنیتی دولت جولانی در شهرک کفریا با اجرای عملیات یورش و بازداشت، تعدادی از عناصر خارجی ازبک و ترکمن را بازداشت کردند.
این عملیات همزمان با درگیریهای پراکنده در شهرک همجوار الفوعه بود و همزمان، نیروهای کمکی نظامی و امنیتی بیشتری از سوی دولت جولانی برای محاصره منطقه و تعقیب افراد تحت تعقیب به محل اعزام شدند.
بر اساس این گزارش، شدت درگیریها طی ساعات گذشته افزایش یافته است؛ به گونهای که صدای تیراندازی سنگین و انفجارها در اطراف شهرکهای الفوعه، کفریا و کفرجالس شنیده میشود.
همزمان، ستونهای نظامی از شهر ادلب به سمت مناطق درگیری حرکت کردهاند.
