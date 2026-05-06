۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۱۵

درگیری ها در ادلب سوریه و بازداشت عناصر خارجی

استان ادلب در شمال غرب سوریه، صحنه درگیری شدید میان نیروهای امنیتی دولت جولانی با عناصر سلفی ازبک و ترکمن بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عمده این درگیری‌ها در اطراف شهرک‌های الفوعه، کفریا و کفرجالس در حومه شمالی ادلب گزارش شده است.

به گفته منابع محلی ، نیروهای امنیتی دولت جولانی در شهرک کفریا با اجرای عملیات یورش و بازداشت، تعدادی از عناصر خارجی ازبک و ترکمن را بازداشت کردند.

این عملیات همزمان با درگیری‌های پراکنده در شهرک همجوار الفوعه بود و همزمان، نیروهای کمکی نظامی و امنیتی بیشتری از سوی دولت جولانی برای محاصره منطقه و تعقیب افراد تحت تعقیب به محل اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، شدت درگیری‌ها طی ساعات گذشته افزایش یافته است؛ به‌ گونه‌ای که صدای تیراندازی سنگین و انفجارها در اطراف شهرک‌های الفوعه، کفریا و کفرجالس شنیده می‌شود.

همزمان، ستون‌های نظامی از شهر ادلب به سمت مناطق درگیری حرکت کرده‌اند.

