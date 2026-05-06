مصوبات کمیته ویژه پرستاری به مرحله اجرا نرسید

بهگزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، با عنوان مطلب که در مدیریت حوادث هیچ کمبودی نداشتیم و در هیچ زمان و مکانی خدماتی از مردم بر زمین نماند، گفت: این موضوع نتیجه جدیت و پایمردی تیم ملی سلامت است که پای کار بودند.
وی اضافه کرد: باید اقدامات نظام سلامت را هم پیش از جنگ، هم در زمان جنگ و هم پس از جنگ را بررسی کنیم و نقاط ضعف را رفع کنیم؛ چراکه نمیدانیم در آینده در کشور چه اتفاقی خواهد افتاد.
نجاتیان اظهار داشت: سلامت در جنگ رمضان خوش درخشید و جزو نظامهایی بود که نمره آن عالی بود.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری گفت: در دولت چهاردهم، رئیسجمهور و وزیر بهداشت نگاه ویژهای به حوزه پرستاری داشتند. مجلس دوازدهم هم کنار پرستاری بودند و موضوعات مختلفی را پیگیری کردند که بعضی از آنها به نتیجه رسید و بعضی هنوز به نتیجه نرسید و جنگ هم کارهای ما را عقب انداخت.
نجاتیان افزود: اولین دستوری که رئیسجمهور داد تشکیل کمیته ویژه پرستاری بود که پس از شکل گیری زیر نظر وزیر بهداشت ۷ مصوبه داشت، اما در مرحله اجرا به جنگ رمضان خوردیم و متوقف شد. ولی ما همچنان پیگیر هستیم که آنها را اجرایی کنیم.
وی تاکید کرد: بحرانها نشان داد به کمبودهایی که در حوزه پرستاری در نظام سلامت داریم باید جدیتر پرداخته شود.
نجاتیان در ادامه با بیان این مطلب که پیش از جنگ در جامعه پرستاری اعتراضهایی داشتیم، افزود: اما در زمان جنگ هیچ گلایهای نبود، این موضوع نشان داد پرستاران بهرغم همه مشکلات و کمبودها پای کار هستند؛ هرچند این باعث نمیشود که به مطالبات پرستاران توجه نکنیم.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: امیدواریم جلسات شورای هماهنگی پرستاران استانها که در این دوره مجدد با دستور معاون پرستاری وزارت بهداشت فعال شد، بتواند برای بهبود جامعه پرستاری راهگشا باشد.
