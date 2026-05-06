به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، نمایندگان ویژه ترکیه و ارمنستان در حاشیه نشست بین‌المللی در ایروان دیدار درباره پیشرفت‌های حاصل شده در مسیر عادی‌سازی روابط دوجانبه، به‌ویژه در بخش زیرساخت‌های حمل‌ونقل و میراث فرهنگی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان سومین مجمع «گفتگوی ایروان ۲۰۲۶»، سردار قلیچ، سفیر ویژه ترکیه و روبن روبینیان، نایب‌رئیس پارلمان ارمنستان، آخرین وضعیت روند عادی‌سازی روابط میان دو کشور را بررسی کردند.

همچنین براساس این گزارش، دو طرف از نتایج نشست مشترک اخیر درباره بازسازی و فعال‌سازی مجدد خط آهن «قارص-گومری» ابراز رضایت کردند.

نمایندگان ترکیه و ارمنستان همچنین تأکید کردند که بهره‌برداری مجدد از این خط ریلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، منافع اقتصادی قابل‌توجه را برای هر دو کشور ترکیه و ارمنستان به همراه خواهد داشت.

دو طرف همچنین درباره موضوع امضای یادداشت تفاهم میان آنکارا و ایروان به منظور بازسازی مشترک پل تاریخی «آنی» در مرز دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کردند.

دو طرف در این دیدار تاکید کردند که این گام مشترک می‌تواند به تشویق همکاری‌های دوجانبه، بهبود ارتباطات میان نهادهای دولتی منجر شود و کمک شایانی به صنعت گردشگری منطقه کند.

روند عادی‌سازی روابط میان آنکارا و ایروان از سال ۲۰۲۲ با تعیین نمایندگان ویژه آغاز شده و همچنان در چارچوب گفتگوهای دوجانبه ادامه دارد.

