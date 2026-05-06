تعطیلی دوماهه به جودوکاران لطمه زد/ کمبود تمرین و تجربه چالش اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، «رشاد ممدف» در ارزیابی عملکرد ملی پوشان ایران پس از حضور در گرنداسلم تاجیکستان گفت: طبیعی است که پس از دو ماه وقفه در تمرینات به خاطر شرایطی که در ایران وجود داشت، ملی پوشان در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشند. با این حال هر چند جودوکاران از نظر قدرت بدنی و استقامت رو به رشد هستند اما تعطیلی دو ماهه تمرینات تاثیر منفی بر عملکرد آنها گذاشته است.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم تمرین و حضور در میادین بین‌المللی افزود: برای موفقیت در سطح بالا، آمادگی مداوم و تجربه نقش کلیدی دارد. در سطح جهانی، ورزشکاران به‌طور مستمر در مسابقات شرکت می‌کنند، در اردوهای مختلف حضور دارند و حتی در صورت شکست نیز از رقابت فاصله نمی‌گیرند بلکه با ادامه حضور تجربه کسب کرده و پیشرفت می‌کنند.

ممدف در ادامه به شرایط خاص تیم اشاره کرد و گفت: ورزشکاران ما جوان هستند و تجربه بین‌المللی کافی ندارند. از طرفی در بسیاری موارد بدون آمادگی لازم وارد مسابقات می‌شوند که این موضوع کار را دشوارتر می‌کند.

او با اشاره به مشکلات موجود خاطرنشان کرد: محدودیت‌های مالی و مسائل مربوط به دریافت ویزا باعث شده نتوانیم در اردوهای تمرینی بین‌المللی شرکت کنیم و تمرینات ما به داخل ایران محدود شده است. علاوه بر این به دلیل شرایط جنگی، ورزشکاران طی دو ماه گذشته عملاً امکان تمرین نداشته‌اند.

سرمربی تیم ملی جودو با این که نگاه انتقادی به شرایط تیم ملی دارد اما به آینده نگاه مثبتی دارد. وی در این مورد گفت: با همه این مشکلات، ورزشکاران ما استعداد بالایی دارند و آینده امیدوارکننده‌ای پیش‌رویشان است. اگر شرایط بهبود یابد و امکان حضور در اردوها و مسابقات بین‌المللی فراهم شود، قطعاً شاهد پیشرفت چشمگیر آنها خواهیم بود.