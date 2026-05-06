۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۱۸

وال استریت: طرح ترامپ درباره هرمز محدودیت های آمریکا را برملا کرد

یک روزنامه آمریکایی به آشکار شدن محدودیت های آمریکا در قبال تنگه هرمز بعد از طرح ادعایی ترامپ در این منطقه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد، طرح ادعایی دونالد ترامپ موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز محدودیت‌های آمریکا برای تحمیل یک معادله جدید در یکی از مهمترین گلوگاه‌های دریایی جهان را برملا می‌کند.

در این گزارش تاکید شده است، آغاز این عملیات یک قمار خطرناک برای از بین بردن کنترل ایران بر تنگه هرمز به شمار می آمد و با محدودیت‌های قابل توجهی در تغییر یک واقعیت راهبردی گسترده‌تر رو به رو است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، ترامپ به دنبال مجبور کردن تهران به امتیاز دادن است اما ایران اصرار دارد هرگونه تصویر پیروزی را از او سلب کند. ایران پیش از این نیز با شلیک موشک‌های کروز به سمت ناوهای آمریکا و استفاده از پهپادها و قایق‌های تندرو واکنش شدیدی نشان داده بود.

در این گزارش آمده است، کشتی های تجاری بدون دریافت تضمین‌های امنیتی مشخص در بازگشت به تنگه تردید دارند. حتی اگر طرح ترامپ موفقیت‌آمیز باشد، روند تردد کشتی‌ها را به سطح قبل از جنگ باز نخواهد گرداند. قبل از جنگ روزانه تقریباً ۱۳۰ کشتی از تنگه عبور می‌کردند، در حالی که اکنون تنها تعداد انگشت‌شماری برای انجام این کار تلاش می‌کنند. بسته شدن تنگه هرمز منجر به بدترین شوک عرضه نفت در تاریخ شده که تأثیر منفی بر بازارهای انرژی و اقتصاد جهان گذاشته است.

بر اساس این گزارش، آمریکا شدیدترین فشارهای نظامی را در خصوص تنگه هرمز به کار گرفته اما نتایج خوبی محقق نکرده و گزینه های محدودی در اختیار دارد. کنترل تنگه هرمز را نمی‌توان تنها از طریق نیروی نظامی به دست آورد. عامل تعیین‌کننده همچنان اعتماد بازارها، شرکت‌های بیمه و صنعت کشتیرانی است. بدون این اعتماد، حتی قدرتمندترین نیروی دریایی جهان نیز قادر به بازگرداندن وضعیت به حالت عادی نخواهد بود.

لازم به ذکر است ترامپ کمتر از ۴۸ ساعت بعد از آغاز این عملیات توهمی، توقف آن را اعلام کرد.

    IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      خوک زرد پس از این همه جنایات جنگی تخریبها ویرانیها و شکست مفتضحانه باید مثل بابابزرگ آلمانی اش هیتلر خودکشی کند خودش را از دنیا آزاد و وارد جهنم ابدی کند آخر عاقبت بندگی شیطان و منیت تکبر جز این نیست ! نابود باد امریکای دزد بزرگ جهانخوار و توله اش اسراییل
    IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      یک خبر شادی بخش و امیدبخش وقتی نباشد جنون اتفاق می افتد
    احمد IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      واقعانمیدونم این ترامپ ریزمغز چه برنامه درستی برای خروج ازجنگی که براه انداخته دارد!.ترامپ دست به هراقدامی علیه ایران بزندپاسخ هولناکی دریافت میکندوتمام منطقه وجهان تاثیرات منفی وغیرقابل جبران آنراخواهنددید.برای ترامپ معجزه ای رخ نخواهددادبهترین کاراینست تااوضاع وخیم ترنشده ازهمان راهی که آمده برگرددودیگرهوس تجاوزبه خاک ایران رانکند

