به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، توربیورن سولتفیت، تحلیلگر ارشد شرکت بین المللی وریسک مپل کرافت تاکید کرد: شرکت‌های کشتیرانی و بیمه باید منتظر بمانند و ببینند اوضاع چگونه پیش می‌رود. به نظر نمی‌رسد طرح ترامپ به تنهایی بتواند تنگه هرمز را باز کند.

همچنین شرکت کانتینری هاپاگ لوید آلمان اعلام کرد، کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در حال حاضر غیرممکن است.

لازم به ذکر است که رئیس جمهور آمریکا در کمتر از ۴۸ ساعت از آغاز طرح ادعایی خود درباره تنگه هرمز آن را به حالت تعلیق درآورد.

ترامپ قصد داشت کشتی های مستقر در تنگه هرمز را بدون هماهنگی با ایران از این منطقه عبور دهد که با پاسخ قاطع کشورمان رو به رو شد.

وی اعلام کرد: طرح موسوم به «پروژه آزادی» که با هدف تسهیل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شده بود، به‌طور موقت متوقف شده است.

ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر این شکست در پیامی اعلام کرد: این تصمیم در پی درخواست برخی کشورها از جمله پاکستان و هم‌زمان با ادامه روند مذاکرات با ایران اتخاذ شده است.