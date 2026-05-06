به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه عقب نشینی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از تصمیم خود و آنچه که «تعلیق موقت و کوتاه مدت پروژه آزادی» مرتبط با تردد کشتیها در تنگه هرمز نامیده است، واکنش نشان دادند.
این رسانهها تصریح کردند که عقبنشینی ترامپ از تصمیم خود پس از شکست عملیات نظامی که ۳ ناو هواپیمابر و ۳۸ هواپیمای سوخترسان در آن شرکت داشتند و ۴۸ ساعت بدون دستیابی به نتیجه ادامه داشت، صورت گرفت.
بر اساس گزارش منابع صهیونیستی، هر بار که ترامپ در برابر ایرانیها احساس فشار میکند، ناگهان با درخواست پاکستان ظاهر میشود تا به نظر نرسد که به تنهایی عقبنشینی کرده است.
دونالد ترامپ دیروز مدعی شد که تصمیم تعلیق عملیات نظامی با هدف «آزمایش امکان دستیابی به توافق با ایران و امضای آن در آینده» است.
رئیسجمهور آمریکا در پستی در پلتفرم تروث سوشال ادعا کرد که تصمیم او بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و «موفقیت نظامی عظیم» که در طول جنگ علیه ایران به دست آمده است، اتخاذ شده است. او به «پیشرفت قابل توجه در جهت دستیابی به توافق کامل و نهایی با نمایندگان تهران» اشاره کرد.
ترامپ در نیمه شب یکشنبه عملیات «پروژه آزادی» را برای خارج کردن کشتیهای گیر افتاده در تنگه هرمز اعلام کرده و گفت که عملیات بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود.
این عملیات نظامی که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، آن را «پروژه بنبست» توصیف کرده بود، شکست خورد، و ایران همچنان کنترل خود را بر تنگه هرمز حفظ کرده است و بر خلاف ادعاهای آمریکا عبور و مرور کشتی ها از این آبراهه بر اساس مجوزهای ایرانی انجام می شود.
