حسین مهکام کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روش فارابی برای دریافت طرحها به صورت پیچینگ گفت: به نظر میرسد این رویکرد دارای چند مزیت اساسی است؛ نخست آنکه زمینه هرگونه گلایهمندی گروههایی از افراد را از میان برمیدارد زیرا تمام مراحل مبتنی بر بررسی همهجانبه و روش علمی پیش میرود. دوم اینکه فضای طبقاتی پیشین که در آن برخی از فرصتهای ویژه برخوردار بودند و برخی محروم، از میان میرود و نوعی تساوی ایجاد میشود. درواقع در این مسیر، همه افراد در معرض آزمون قرار میگیرند تا توانایی خود را برای گذر از این مرحله و ساخت فیلم اثبات کنند.
وی با اشاره به تجربه شخصی خودش گفت: من هم سال گذشته طرحی ارائه کردم که در نهایت به مرحله تولید نرسید و جزو ۶ طرح نهایی قرار نگرفت اما به دلیل شفافیت کامل فرایند، برای من این اتفاق قابل پذیرش بود. درحالی که اگر چنین شرایطی در دورههای پیشین رخ داده بود، احتمالاً احساس میکردم فضای غیررسمی و گروهبندیهای درونی و بیرونی حاکم است، درحالی که واقعیت این نبود. این رویکرد موجب میشود افراد شرایط را بپذیرند و اطمینان داشته باشند که فرایند به درستی طی شده است.
کارگردان «بی حسی موضعی» درباره ویژگیهای مطلوب برای شورای داوری و پیچینگ توضیح داد: تیم سال گذشته از جهاتی موفق بود که از جمله میتوان به حضور فیلمنامهنویس، کارگردان، تهیهکننده، سرمایهگذار و نیز مدیران فارابی در میان اعضای شورا اشاره کرد. البته رأی اصلی در اختیار افرادی بود که نقش مدیریتی نداشتند و به عنوان مهمان دعوت شده بودند. به نظر میرسد میتوان متخصصانی در حوزه علوم انسانی یعنی افرادی که لزوماً ارتباط مستقیم با سینما ندارند اما استادان علوم انسانی هستند، به این تیم افزود تا از منظر مباحث علوم انسانی بر آثار نظر دهند. این امر میتواند نقش تکمیلکننده داشته باشد.
وی درباره رویکرد نهادها در پرداختن به جنگ رمضان و مدرسه میناب گفت: به عقیده من ورود به این عرصه از سوی نهادها و نیز فیلمسازان، اتفاقی بسیار مثبت و ارزشمند است. استقبال سریع همه نهادها از این فضا و تولید فیلمهای مناسب، روندی رو به رشد و ادامهدار خواهد داشت. جنگ کنونی تفاوتهای بسیار جدی با اتفاقات پیشین دارد و دارای ظرافتها و دشواریهای منحصربهفرد و همچنین عزتهای ویژهای است. بنابراین، هم خود رویداد و هم رویکردها به آن منحصربهفرد است.
کارگردان «عینک قرمز» با اشاره به لزوم تغییر نگاه به سابقه فیلمسازان عنوان کرد: اتفاق مطلوبی که تاکنون نیز رخ داده، این است که فرمولهای پیشین مبنی بر توجه به این موضوع که چه کسی فیلم را میسازد، چه رویکردی پیش از این داشته و نگاهش در فیلمسازی چه بوده، تا اندازهای کنار گذاشته شود. به جای آن، باید این اصل جاری شود که هر فرد با هر پیشینه و مدلی از فیلمسازی، اگر علاقهمند به فعالیت در این فضا باشد، حداقل فرصت طرح موضوع برای او فراهم آید. نباید به گونهای باشد که صرفاً به کارنامه پیشین افراد توجه کنیم، بلکه باید نگاه محتوایی داشته باشیم اگر این امر تحقق یابد، به نظر میرسد خروجی این فرایند جذابتر خواهد شد.
مهکام در پایان تاکید کرد: هم درباره جنگ و هم موضوعات دیگر یک یا دو کار تقریبا آماده دارم.
